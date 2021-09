Wahlkreis Main-Spessart: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier bekommen Sie die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Main-Spessart. Neben dem Landkreis Main-Spessart gehört auch der Landkreis Miltenberg dazu.

Welche Parteien regieren Deutschland in den nächsten vier Jahren? Das entscheidet sich am 26. September bei der Bundestagswahl 2021. Die Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Spessart in Bayern finden Sie in diesem Artikel.

Im Bundestagswahlkreis mit der Nummer 249 sind etwa 200.000 der mehr als 250.000 Einwohner wahlberechtigt. Zu dem Gebiet gehören alle Orte aus den Landkreisen Main-Spessart und Miltenberg. Nach dem Wahlergebnis werden weiter unten alle Städte, Gemeinden und Märkte aufgelistet.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Spessart

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland neu gewählt. Die Menschen entscheiden mir ihren Stimmen, wie viele Sitze welche Partei bekommt und welche Abgeordneten im Parlament sitzen. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler werden hingegen nicht direkt von den Bürgern gewählt. In unserem Datencenter sehen Sie, welcher Direktkandidat sich im Wahlkreis Main-Spessart durchsetzen kann und wie die Parteien hier abschneiden.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 249 mit Landkreis Main-Spessart und Landkreis Miltenberg

Der Wahlkreis besteht aus zwei Landkreisen. Der Landkreis Main-Spessart mit Karlstadt ist einer davon. Hier leben insgesamt etwa 125.000 Einwohner. Dazu kommt der Landkreis Miltenberg, in dem etwa genauso viele Menschen leben. Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Orte:

Landkreis Main-Spessart (komplett)

Arnstein

Aura im Sinngrund

Birkenfeld

Bischbrunn

Burgsinn

Erlenbach bei Marktheidenfeld

bei Esselbach

Eußenheim

Fellen

Frammersbach

Gemünden am Main

am Main Gössenheim

Gräfendorf

Hafenlohr

Hasloch

Himmelstadt

Karbach

Karlstadt

Karsbach

Kreuzwertheim

Lohr am Main

Marktheidenfeld

Mittelsinn

Neuendorf

Neuhütten

Neustadt am Main

Obersinn

Partenstein

Rechtenbach

Retzstadt

Rieneck

Roden

Rothenfels

Schollbrunn

Steinfeld

Thüngen

Triefenstein

Urspringen

Wiesthal

Zellingen

Landkreis Miltenberg

Altenbuch

Amorbach

Bürgstadt

Collenberg

Dorfprozelten

Eichenbühl

Elsenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Faulbach

Großheubach

Großwallstadt

Hausen

Kirchzell

Kleinheubach

Kleinwallstadt

Klingenberg am Main

Laudenbach

Leidersbach

Miltenberg

Mömlingen

Mönchberg

Neunkirchen

Niedernberg

Obernburg am Main

am Main Röllbach

Rüdenau

Schneeberg

Stadtprozelten

Sulzbach am Main

Weilbach

Wörth am Main

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Main-Spessart der vergangenen Wahl

Wie fielen die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren im Wahlkreis Main-Spessart aus? Von den Direktkandidaten zog Alexander Hoffmann mit 46,6 Prozent der Erststimmen in den Bundestag ein. Auf Platz zwei landete der SPD-Politiker Bernd Rützel mit 22,6 Prozent.

Bei den Zweitstimmen lag die CSU ebenfalls vorne. Das war das Wahlergebnis:

CSU : 41,8 Prozent

: 41,8 Prozent SPD : 18,5 Prozent

: 18,5 Prozent AfD : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent Grüne: 7,7 Prozent

FDP : 8,8 Prozent

: 8,8 Prozent Linke: 5,5 Prozent

Das zweitbeste Ergebnis holte also die SPD, allerdings mit großem Abstand zur CSU. Dahinter folgten die AfD, die Grünen, die FDP und die Linkspartei. (sge)

Mehr Infos: