Wahlkreis Main-Taunus: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Taunus veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst den gesamten Main-Taunus-Kreis sowie Königstein, Kronberg und Steinbach aus dem Hochtaunuskreis.

26. September 2021: Wenn bei der Bundestagswahl um 18 Uhr die Wahllokale schließen, startet die Stimmen-Auszählung. Ab diesem Moment weichen wir Ihnen nicht mehr von der Seite: Sie finden hier die jeweils brandneuen Ergebnisse für den hessischen Wahlkreis Main-Taunus. Zum diesem Wahlkreis gehören der Main-Taunus-Kreis und Teile vom Hochtaunuskreis.

Im Grundgesetz ist festgelegt, dass der Bundestag 46 bis 48 Monate nach Beginn der laufenden Legislaturperiode neu gewählt werden muss. Damit stand für 2021 das Zeitfenster zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober offen.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Sie entscheiden darüber, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.

Im Anschluss an die aktuellen Ergebnisse haben wir für Sie auch die Resultate der Bundestagswahl 2017 aufgeführt, damit Sie vergleichen können.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Taunus

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Main-Taunus liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Jeder Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Kreuze setzen: Auf der linken Seite wird die Erststimme vergeben, auf der rechten Seite die Zweitstimme.

Die Erststimme gilt einer Person. In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland treten Direktkandidaten an. Wer davon in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. So werden insgesamt 299 Abgeordnete bestimmt.

Für die weiteren mindestens 299 Sitze im Bundestag stellen alle Parteien für ihr Bundesland eine Liste mit Kandidaten auf. Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament einziehen, hängt von der Zweitstimme ab. Mit dieser wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet am Ende darüber, welcher Partei wie viele Sitze zustehen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 181: Was gehört zum Wahlkreis Main-Taunus?

Der Wahlkreis umfasst ...

... den gesamten Main-Taunus-Kreis

... vom Hochtaunuskreis die Städte

Königstein im Taunus

Kronberg im Taunus

Steinbach ( Taunus )

Die übrige Gemeinden vom Hochtaunuskreis liegen im Wahlkreis 176.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 197.291 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,4 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Main-Taunus bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Main-Taunus der Bewerber Norbert Maria Altenkamp von der CDU das Rennen gemacht. Sein Erststimmen-Anteil betrug bei der damaligen Bundestagswahl 41,9 Prozent. Zweite wurde Dr. Ilja-Kristin Seewald ( SPD) mit 21,8 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Norbert Altenkamp CDU 41,9 Ilja-Kristin Seewald SPD 21,8 Bettina Stark-Watzinger FDP 10.9 Gernot Laude AfD 9,7 Kordula Schulz-Asche GRÜNE 9,1 Ingo von Seemen DIE LINKE 5 Josef Voege FREIE WÄHLER 1,7

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Main-Taunus (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 34,6 Prozent

: 34,6 Prozent SPD : 18,1 Prozent

: 18,1 Prozent GRÜNE: 10,5 Prozent

DIE LINKE: 6,0 Prozent

AfD : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent FDP : 16,7 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

