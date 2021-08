Wahlkreis Mainz: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Mainz. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Mainz und Teile vom Landkreis Mainz-Bingen mit Orten wie Bingen, Ingelheim am Rhein und Nieder-Olm.

Nach der Auszählung der Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September liefern wir Ihnen hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Mainz. Dazu zählen die Stadt Mainz und Teile vom Landkreis Mainz-Bingen. Wir behalten hier in der Wahlnacht speziell diesen Bereich von Rheinland-Pfalz für Sie im Auge.

Alles in allem ist das Bundesgebiet in 299 Wahlkreise unterteilt, die annähernd dieselbe Einwohnerzahl umfassen müssen. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist. Die durchschnittliche Zahl der Einwohner je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Mainz

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mainz finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Danach liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mainz: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 205?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Mainz

... vom Landkreis Mainz-Bingen

Bingen am Rhein

Budenheim

Ingelheim am Rhein

Appenheim

Bubenheim

Engelstadt

Gau-Algesheim

NiederHilbersheim

Ober-Hilbersheim

Ockenheim

Schwabenheim an der Selz

an der Essenheim

Jugenheim in Rheinhessen

in Rheinhessen Klein-Winternheim

Nieder-Olm

Ober-Olm

Sörgenloch

Stadecken-Elsheim

Zornheim

Bacharach

Breitscheid

Manubach

Münster-Sarmsheim

Niederheimbach

Oberdiebach

Oberheimbach

Trechtingshausen

Waldalgesheim

Weiler bei Bingen

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Mainz-Bingen gehören zum Wahlkreis Worms (206).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Mainz bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 248.996 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,3 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Mainz die CDU-Bewerberin Ursula Groden-Kranich gewonnen. Ihr Stimmenanteil betrug 35,7 Prozent. Den zweiten Platz belegte mit einem Wahlergebnis von 28,0 Prozent der SPD-Kandidat Prof. Dr. Carsten Kühl.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Ursula Groden-Kranich CDU 35,7 % Carsten Kühl SPD 28,0 % Tabea Rößner Bündnis 90/Die Grünen 10,8 % Sebastian Münzenmaier AFD 7,3 % David Dietz FDP 6,9 % Martin Malcherek Die Linke 6,5 % Bernd Föhr Die Partei 1,5 %

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Mainz (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 32,7 Prozent

: 32,7 Prozent SPD : 22,0 Prozent

: 22,0 Prozent GRÜNE: 13,1 Prozent

FDP : 11,3 Prozent

: 11,3 Prozent DIE LINKE: 8,5 Prozent

AfD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent Die PARTEI: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)