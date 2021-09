Wahlkreis Neustadt - Speyer: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Neustadt - Speyer. Der Wahlkreis umfasst neben den beiden Städten der Landkreis Bad Dürkheim mit Haßloch und Teile vom Rhein-Pfalz-Kreis mit Orten wie Schifferstadt.

Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Neustadt - Speyer: Nach Schließung der Wahllokale am 26. September finden Sie hier die Ergebnisse für diesen rheinland-pfälzischen Wahlkreis. Dazu zählen neben den Städten Speyer und Neustadt an der Weinstraße der vollständige Landkreis Bad Dürkheim sowie Teile vom Rhein-Pfalz-Kreis. Wir sind für Sie hautnah dran und melden die ganze Nacht kontinuierlich, was die Stimmauszählung ergibt.

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist er das wichtigste Organ des Staates. Dieses höchste deutsche Parlament ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in Deutschland. Demgegenüber stehen die Exekutive (Regierung und öffentliche Verwaltung) sowie die Judikative (die richterliche Gewalt).

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Neustadt - Speyer

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Neustadt - Speyer finden Sie hier zum einen das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Außerdem liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Neustadt - Speyer: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 208?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße

... die kreisfreie Stadt Speyer

... der vollständige Landkreis Bad Dürkheim mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Bad Dürkheim (18.553)

(18.553) Grünstadt (13.652)

(13.652) Haßloch (20.195)

(20.195) Deidesheim (3738)

(3738) Forst an der Weinstraße (768)

Meckenheim (3431)

(3431) Niederkirchen bei Deidesheim (2372)

bei (2372) Ruppertsberg (1431)

(1431) Bobenheim am Berg (834)

am Berg (834) Dackenheim (433)

(433) Erpolzheim (1349)

(1349) Freinsheim (4923)

(4923) Herxheim am Berg (711)

am Berg (711) Kallstadt (1214)

(1214) Weisenheim am Berg (1698)

am Berg (1698) Weisenheim am Sand (4302)

am Sand (4302) Elmstein (2375)

(2375) Esthal (1298)

(1298) Frankeneck (814)

(814) Lambrecht/ Pfalz (4040)

(4040) Lindenberg (1069)

(1069) Neidenfels (765)

Weidenthal (1745)

(1745) Altleiningen (1737)

(1737) Battenberg ( Pfalz ) (392)

) (392) Bissersheim (460)

Bockenheim an der Weinstraße (2239)

(2239) Carlsberg (3487)

(3487) Dirmstein (3088)

(3088) Ebertsheim (1259)

(1259) Gerolsheim (1750)

(1750) Großkarlbach (1150)

(1150) Hettenleidelheim (3071)

(3071) Kindenheim (991)

(991) Kirchheim an der Weinstraße (1953)

an der Weinstraße (1953) Kleinkarlbach (831)

(831) Laumersheim (892)

(892) Mertesheim (394)

(394) Neuleiningen (792)

(792) Obersülzen (709)

(709) Obrigheim ( Pfalz ) (2833)

( ) (2833) Quirnheim (780)

(780) Tiefenthal (851)

Wattenheim (1605)

(1605) Ellerstadt (2411)

(2411) Friedelsheim (1451)

(1451) Gönnheim (1583)

(1583) Wachenheim an der Weinstraße (4585)

... vom Rhein-Pfalz-Kreis

Schifferstadt

Dudenhofen

Hanhofen

Harthausen

Römerberg

Otterstadt

Waldsee

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis gehören zum Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal (207).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Neustadt - Speyer bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 220.550 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,0 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Neustadt - Speyer der Bewerber Johannes Steiniger ( CDU) mit 40,0 Prozent der Stimmen das Rennen für sich entschieden. Auf Platz 2 landete mit einem Wahlergebnis von 25,3 Prozent Isabel Larissa Mackensen von der der SPD.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Johannes Steiniger CDU 40,0 Isabel Mackensen SPD 25,3 Wolfgang Kräher AfD 11,9 Misbah Khan Bündnis 90/Die Grünen 7,6 Markus Dürr FDP 6,8 Maximilian Keck Die Linke 4,7 Marion Schleicher-Frank Freie Wähler 3,4

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Neustadt - Speyer (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 35,2 Prozent

: 35,2 Prozent SPD : 21,7 Prozent

: 21,7 Prozent GRÜNE: 8,8 Prozent

FDP : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent DIE LINKE: 6,0 Prozent

AfD : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent FREIE WÄHLER: 2,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

