Wahlkreis Ravensburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ravensburg: Das sind die Wahlergebnisse für viele Orte aus dem Landkreis wie Ravensburg, Wangen im Allgäu, Weingarten oder Leutkirch im Allgäu.

299 Wahlkreise gibt es bei der Bundestagswahl 2021 in Deutschland - der Wahlkreis Ravensburg ist einer davon. Wie sehen hier die Ergebnisse aus? Das erfahren Sie direkt nach der Auszählung am 26. September.

Zum Wahlkreis mit der Nummer 294 gehören fast alle Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Ravensburg - aber nicht alle. Eine Übersicht über die Orte sehen Sie weiter unten nach dem Wahlergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Ravensburg

Bei jeder Bundestagswahl gibt es zwei Möglichkeiten, um die Stimmen abzugeben: Die Wähler können die Stimmzettel entweder direkt im Wahllokal abgeben oder die Briefwahl nutzen. Ausgezählt werden die Stimmen aber alle erst, wenn am Wahltag um 18 Uhr die Lokale schließen. Für den Wahlkreis Ravensburg finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Datencenter.

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Stimmen, die jeder Wähler vergeben kann? Die Erststimme gilt einer Person: Damit wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat aus dem Wahlkreis in den Bundestag gewählt.

Die Zweitstimme geht hingegen an eine ganze Partei. Von diesem Ergebnis hängt es am Ende ab, wie viele Sitze eine Partei im Parlament bekommt. Die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen die Bürger hingegen nicht direkt. Diese Wahl liegt später bei den Abgeordneten.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 294 mit Ravensburg, Wangen im Allgäu, Weingarten und Leutkirch im Allgäu

Der Landkreis Ravensburg liegt im Süden von Baden-Württemberg in der Region Bodensee-Oberschwaben. Hier leben rund 290.000 Einwohner. Fast alle Städte und Gemeinden zählen zum Wahlkreis Ravensburg - einige wenige liegen aber auch im Wahlkreis Biberach. Das hängt damit zusammen, dass alle Wahlkreise in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl umfassen sollen.

Welche Orte zum Bundestagswahlkreis Ravensburg gehören, zeigt diese Übersicht:

Achberg

Altshausen

Amtzell

Argenbühl

Aulendorf

Bad Waldsee

Baienfurt

Baindt

Berg

Bergatreute

Bodnegg

Boms,

Ebenweiler

Ebersbach-Musbach

Eichstegen

Fleischwangen

Fronreute

Grünkraut

Guggenhausen

Horgenzell

Hoßkirch,

Isny im Allgäu

Königseggwald

Leutkirch im Allgäu

Ravensburg

Riedhausen

Schlier

Unterwaldhausen

Vogt

Waldburg

Wangen im Allgäu

Weingarten

Wilhelmsdorf

Wolfegg

Wolpertswende

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Ravensburg der vergangenen Wahl

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt - zuletzt war das also 2017 der Fall. Wie sahen die Ergebnisse damals im Wahlkreis Ravensburg aus? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten hatte sich der CDU-Politiker Axel Müller durchgesetzt. Mit einem Ergebnis von 38,5 Prozent gingen die meisten Erststimmen an ihn. Auf Platz zwei lag Agnes Brugger von den Grünen mit 20,2 Prozent.

Die CDU erhielt 2017 auch die meisten Zweitstimmen. Das waren die Wahlergebnisse:

CDU : 38,9 Prozent

: 38,9 Prozent Grüne: 15,0 Prozent

SPD : 13,4 Prozent

: 13,4 Prozent FDP : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent AfD : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent Linke: 6,1 Prozent

(sge)

