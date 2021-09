Wahlkreis Reutlingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Reutlingen: Hier finden Sie die Wahlergebnisse für alle Orte im Landkreis.

Die 299 Wahlkreise in Deutschland halten sich oft nicht an die Landkreis-Einteilungen. Beim Wahlkreis Reutlingen in Baden-Württemberg ist das anders: Dazu gehört wirklich der komplette Landkreis Reutlingen. Weitere Orte kommen nicht dazu.

An welche Kandidaten und Parteien vergeben die Menschen im Bundestagswahlkreis Reutlingen ihre Stimmen? Diese Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 finden Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Reutlingen

Von den zwei Stimmen auf dem Wahlzettel hat die Zweitstimme mehr Gewicht: Die Wähler setzen das Kreuz bei einer Partei und bestimmen damit, wie viele Sitze die verschiedenen Parteien im Bundestag bekommen. In der Regel stellt die Partei mit dem besten Ergebnis auch die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Mit der Erststimme wird entschieden, welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin aus dem Wahlkreis einen der Sitze im Parlament erhält. Diese Regelung hat den Sinn, dass aus allen Regionen in Deutschland ein Abgeordneter im Bundestag sitzen soll. Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Reutlingen sehen Sie hier im Datencenter.

Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten werden von den Parteien aufgestellt. Es ist aber möglich, den Bewerber der einen Partei mit der Erststimme zu wählen und die Zweitstimme an eine ganz andere zu vergeben.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Reutlingen, Metzingen und Pfullingen sind Orte im Wahlkreis 289

Der Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg gehört zu der Region Neckar-Alb. Insgesamt leben hier rund 290.000 Einwohner. Vor vier Jahren waren etwa 200.000 davon wahlberechtigt.

Das sind die 26 Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen, die damit gleichzeitig alle bei der Bundestagswahl 2021 zum Wahlkreis Reutlingen gehören:

Bad Urach

Dettingen an der Erms

Engstingen

Eningen unter Achalm

Gomadingen

Grabenstetten

Grafenberg

Hayingen

Hohenstein

Hülben

Lichtenstein

Mehrstetten

Metzingen

Münsingen

Pfronstetten

Pfullingen

Pliezhausen

Reutlingen

Riederich

Römerstein

Sonnenbühl

St. Johann

Trochtelfingen

Walddorfhäslach

Wannweil

Zwiefalten

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Reutlingen der vorherigen Wahl

Die vorherige Bundestagswahl fand im Jahr 2017 statt. Damals holte der Direktkandidat der CDU klar das beste Ergebnis im Wahlkreis Reutlingen: Michael Donth kam bei den Erststimmen auf ein Wahlergebnis von 40,8 Prozent und zog damit in den Bundestag ein. Auf Platz zwei lag Rebecca Hummel von der SPD mit einem Ergebnis von 15,0 Prozent.

Auch bei den Zweitstimmen war die CDU vor vier Jahren im Bundestagswahlkreis Reutlingen die stärkste Kraft. So sahen die Wahlergebnisse damals aus:

CDU : 34,5 Prozent

: 34,5 Prozent SPD : 14,9 Prozent

: 14,9 Prozent Grüne: 13,9 Prozent

FDP : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent Linke: 6,1 Prozent

Die CDU hatte allerdings im Vergleich zu 2021 auch deutlich an Zweitstimmen verloren: Sie holte fast 12 Prozentpunkte weniger. Die SPD verlor etwa 4 Prozentpunkte. Grüne, FDP, AfD und Linkspartei konnten ihren Anteil alle steigern. (sge)

