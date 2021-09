Wahlkreis Schwandorf: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Schwandorf: Dazu gehören der Kreis Cham, der Kreis Schwandorf sowie die Orte Brennberg und Wörth aus dem Kreis Regensburg.

Zum Wahlkreis Schwandorf gehören Orte aus drei Landkreisen. Doch während aus den Kreisen Cham und Schwandorf alle Städte, Gemeinden und Märkte dazuzählen, sind es aus dem Kreis Regensburg nur Brennberg und Wörth an der Donau.

Die Ergebnisse für den kompletten Wahlkreis finden Sie ab dem 26. September hier. Zum einen werden bei der Bundestagswahl Erststimmen für einen Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis vergeben, der dann auf jeden Fall im neuen Bundestag sitzt. Zum anderen werden mit den Zweitstimmen Parteien gewählt. Je mehr Stimmen eine Partei holt, desto mehr Sitze bekommt sie im Parlament.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Schwandorf

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Schwandorf in Bayern bekommen Sie in unserem Datencenter. Dieses aktualisiert sich am Wahlabend automatisch, sodass Sie immer die akutellen Zahlen sehen.

2017 gab es im Wahlkreis Schwandorf insgesamt rund 220 Wahlberechtigte bei einer Einwohnerzahl von etwa 270.000. Wählen dürfen die volljährigen Deutschen, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Kreis Cham, Kreis Schwandorf, Brennberg und Wörth bilden Wahlkreis 234

Der Landkreis Cham ist der östlichste Kreis im Regierungsbezirk Oberpfalz in Bayern. Zusammen mit dem Landkreis Schwandorf macht er den Großteil der Orte im Wahlkreis Schwandorf aus.

Aus dem Landkreis Regensburg gehören nur die Gemeinden Brennberg und Wörth an der Donau dazu, die anderen Orte zählen zum Wahlkreis Regensburg. Die Aufteilung hängt damit zusammen, dass alle 299 Wahlkreise in Deutschland bei der Bundestagswahl 2021 mehr oder weniger dieselbe Einwohnerzahl umfassen sollen.

Das sind alle Städte, Gemeinden und Märkte im Wahlkreis Schwandorf:

Landkreis Cham (komplett)

Arnschwang

Arrach

Bad Kötzting

Blaibach

Cham

Chamerau

Eschlkam

Falkenstein

Furth im Wald

Gleißenberg

Grafenwiesen

Hohenwarth

Lam

Lohberg

Michelsneukirchen

Miltach

Neukirchen beim Heiligen Blut

beim Heiligen Blut Pemfling

Pösing

Reichenbach

Rettenbach

Rimbach

Roding

Rötz

Runding

Schönthal

Schorndorf

Stamsried

Tiefenbach

Traitsching

Treffelstein

Waffenbrunn

Wald

Walderbach

Waldmünchen

Weiding

Willmering

Zandt

Zell

Landkreis Schwandorf

Altendorf

Bodenwöhr

Bruck in der Oberpfalz

in der Burglengenfeld

Dieterskirchen

Fensterbach

Gleiritsch

Guteneck

Nabburg

Neukirchen-Balbini

Neunburg vorm Wald

Niedermurach

Nittenau

Maxhütte-Haidhof

Oberviechtach

Pfreimd

Schmidgaden

Schönsee

Schwandorf

Schwarzach bei Nabburg

bei Schwarzenfeld

Schwarzhofen

Stadlern

Steinberg am See

am See Stulln

Teublitz

Teunz

Thanstein

Trausnitz

Wackersdorf

Weiding

Wernberg-Köblitz

Winklarn

Landkreis Regenburg

Brennberg

Wörth an der Donau

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Schwandorf der vergangenen Wahl

Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren hatte die CSU die Ergebnisse im Wahlkreis Schwandorf angeführt. Bei den Direktkandidaten bekam Karl Holmeier mit 48,5 Prozent die meisten Erststimmen - vor Marianne Schieder von der SPD mit 24,2 Prozent.

Bei den Zweitstimmen waren das 2017 die Wahlergebnisse:

CSU : 41,4 Prozent

: 41,4 Prozent AfD : 17,4 Prozent

: 17,4 Prozent SPD : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent FDP : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent Linke: 4,6 Prozent

Grüne: 4,5 Prozent

Auf Platz zwei nach der CSU landete also die AfD. Danach folgten SPD, FDP, Linkspartei und die Grünen. (sge)

