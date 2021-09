Wahlkreis Schweinfurt: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Schweinfurt finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in diesem Artikel. Neben der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt gehört der Landkreis Kitzingen dazu.

299 Wahlkreise gibt es bei der Bundestagswahl 2021 in ganz Deutschland - darunter der Wahlkreis Schweinfurt in Bayern. Dieser besteht nicht nur aus der kreisfreien Stadt Schweinfurt in Unterfranken, sondern auch aus dem gleichnamigen Landkreis. Dazu kommt noch der komplette Landkreis Kitzingen. In diesem Gebiet leben mehr als 250.000 Menschen, von denen etwa 200.000 wahlberechtigt sind.

Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September statt. Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Schweinfurt finden Sie nach der Auszählung hier. Weiter unten folgen eine Übersicht über alle Orte und das Ergebnis vorherigen Wahl.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Schweinfurt

Das Datencenter zeigt sowohl die Wahlergebnisse für die Zweitstimmen, als auch das Ergebnis für die Erststimmen. Letztere gelten nicht einer ganzen Partei, sondern einer Direktkandidatin oder einem Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Die Bewerberin oder der Bewerber mit den meisten Stimmen zieht direkt in den Bundestag ein.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 250 mit Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie Landkreis Kitzingen

Schweinfurt in Unterfranken liegt im Norden von Bayern und gilt als wichtige Industriestadt. Hier leben mehr als 50.000 Menschen. Im Wahlkreis kommen noch einmal mehr als 115.000 Einwohner aus dem Landkreis Schweinfurt und über 90.000 aus dem Landkreis Kitzingen dazu.

Welche Gemeinden, Märkte und Städte umfasst dieses Gebiet genau? Hier folgt die komplette Übersicht über alle Orte im Wahlkreis Schweinfurt:

kreisfreie Stadt Schweinfurt

Landkreis Schweinfurt (komplett)

Bergrheinfeld

Dingolshausen

Dittelbrunn

Donnersdorf

Euerbach

Frankenwinheim

Geldersheim

Gerolzhofen

Gochsheim

Grafenrheinfeld

Grettstadt

Kolitzheim

Lülsfeld

Michelau im Steigerwald

Niederwerrn

Oberschwarzach

Poppenhausen

Röthlein

Schonungen

Schwanfeld

Schwebheim

Sennfeld

Stadtlauringen

Sulzheim

Üchtelhausen

Waigolshausen

Wasserlosen

Werneck

Wipfeld

Landkreis Kitzingen

Abtswind

Albertshofen

Biebelried

Buchbrunn

Castell

Dettelbach

Geiselwind

Großlangheim

Iphofen

Kitzingen

Kleinlangheim

Mainbernheim

Mainstockheim

Markt Einersheim

Marktbreit

Marktsteft

Martinsheim

Nordheim am Main

am Main Obernbreit

Prichsenstadt

Rödelsee

Rüdenhausen

Schwarzach am Main

am Main Segnitz

Seinsheim

Sommerach5)

Sulzfeld am Main

am Main Volkach )

) Wiesenbronn

Wiesentheid

Willanzheim

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Schweinfurt der vergangenen Wahl

Vor vier Jahren hatte die CSU die Ergebnisse im Bundestagswahlkreis Schweinfurt angeführt. So fielen 2017 die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen aus:

CSU : 41,1 Prozent

: 41,1 Prozent SPD : 16,9 Prozent

: 16,9 Prozent AfD : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent FDP : 8,9 Prozent

: 8,9 Prozent Grüne: 7,6 Prozent

Linke: 6,7 Prozent

Auf Platz zwei nach der CSU lag also die SPD. Es folgten die AfD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. Die CSU hatte im Vergleich zu 2013 fast zehn Prozentpunkte verloren, die SPD fast 4. Die anderen großen Parteien konnte alle zulegen.

Bei den Erststimmen setzte sich die Direktkandidatin der CSU durch: Anja Weisgerber kam auf ein Wahlergebnis von 47,9 Prozent - vor Markus Hümpfer von der SPD mit 17,1 Prozent. (sge)

Mehr Infos: