Wahlkreis St. Wendel: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis St. Wendel: Dazu gehören Orte aus den Landkreisen St. Wendel, Neunkirchen, Saarlouis und Regionalverband Saarbrücken.

Für den Wahlkreis St. Wendel bekommen Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel. Zu dem Gebiet gehört nicht nur der Landkreis St. Wendel im Saarland. Dazu kommen auch noch Orte aus dem Landkreis Neunkirchen, dem Landkreis Saarlouis und dem Regionalverband Saarbrücken.

Welche Städte und Gemeinden genau zum Bundestagswahlkreis St. Wendel gehören, zeigt die Übersicht weiter unten. Vorher sehen Sie das Wahlergebnis im Datencenter.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis St. Wendel

Das Datencenter zur Bundestagswahl 2021 zeigt für den Wahlkreis St. Wendel sowohl das Ergebnis für die Erststimmen als auch das Wahlergebnis für die Zweitstimmen:

Was ist der Unterschied? Die Erststimme geht an eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Wer die meisten Stimmen holt, hat den Sitz im Bundestag sicher. Diese Regelung soll sicherstellen, dass aus allen Wahlkreisen in Deutschland ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist.

Der Blick richtet sich nach der Bundestagswahl aber vor allem auf das Ergebnis der Zweitstimmen. Auf wie viel Prozent kommen die einzelnen Parteien? Das wird entscheidend dafür sein, wie viel Macht welche Partei bekommt und wer an der Regierung beteiligt sein kann.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 298 mit den Landkreisen St. Wendel, Neunkirchen, Saarlouis und Regionalverband Saarbrücken

Die 299 Wahlkreise in ganz Deutschland müssen alle ungefähr dieselbe Größe haben. Das führt dazu, dass Wahlkreise nicht gleichbedeutend mit Landkreisen sind. Im Wahlkreis St. Wendel mit der Nummer 298 liegen Orte aus vier verschiedenen Kreisen. Welche das genau sind, zeigt die folgende Übersicht.

Landkreis St. Wendel (komplett)

Freisen

Marpingen

Namborn

Nohfelden

Nonnweiler

Oberthal

St. Wendel

Tholey

Landkreis Neunkirchen

Eppelborn

Illingen

Merchweiler

Ottweiler

Schiffweiler

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Neunkirchen liegen im Wahlkreis Homburg.

Landkreis Saarlouis

Lebach

Schmelz

Die anderen Orte aus dem Landkreis Saarlouis gehören zum Wahlkreis Saarlouis.

Regionalverband Saarbrücken

Heusweiler

Die anderen Orte aus dem Regionalverband Saarbrücken zählen zum Wahlkreis Saarbrücken und zum Wahlkreis Homburg.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis St. Wendel der vergangenen Wahl

Ein Blick zurück auf die Ergebnisse der Bundestagswahl im Jahr 2017: Im Wahlkreis St. Wendel setzte sich vor vier Jahren die Direktkandidatin der CDU durch: Nadine Schön erhielt 41,8 Prozent der Erststimmen. Auf Platz zwei lag Christian Petry von der SPD mit einem Ergebnis von 30,4 Prozent.

Auch bei den Zweitstimmen war die CDU im Jahr 2017 die erfolgreichste Partei im Bundestagswahlkreis St. Wendel. So sahen die Wahlergebnisse damals aus:

CDU : 36,5 Prozent

: 36,5 Prozent SPD : 27,7 Prozent

: 27,7 Prozent Linke: 11,3 Prozent

AfD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent FDP : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Grüne: 4,8 Prozent

Nach der CDU folgten also die SPD, die Linkspartei, die AfD, die FDP und Bündnis 90 / Die Grünen. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.