Wahlkreis Südpfalz: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Südpfalz. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz sowie die vollständigen Landkreise Germersheim mit Wörth am Rhein und Südliche Weinstraße mit Herxheim.

Bundestagswahl 2021: Sobald die Wahllokale im Wahlkreis Südpfalz am 26. September schließen und die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse für diesen rheinland-pfälzischen Wahlkreis. Dazu zählen die kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz sowie die vollständigen Landkreise Germersheim mit Wörth am Rhein und Südliche Weinstraße mit Herxheim. Wir nehmen die jeweils aktuellen Ergebnisse für diesen speziellen Wahlkreis während der Nacht für Sie unter die Lupe.

Laut Grundgesetz muss der Bundestag 46 bis 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode neu bestimmt werden Damit kam für 2021 der Zeitraum zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober in Frage.

Jeder Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Kreuze setzen: Auf der linken Seite wird die Erststimme vergeben, auf der rechten Seite die Zweitstimme. Die Erststimme gilt einer Person. In allen 299 deutschen Wahlkreisen bewerben sich Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Wer davon in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. So werden insgesamt 299 Abgeordnete bestimmt.

Für die übrigen mindestens 299 Sitze im Parlament stellen die Parteien für ihr Bundesland eine Liste mit Kandidaten auf. Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Berliner Reichstagsgebäude einziehen, hängt allein von der Zweitstimme ab. Mit dieser wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet am Ende des Tages darüber, welcher Partei wie viele Sitze zustehen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Südpfalz

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Südpfalz finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Südpfalz: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 211?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz

... der vollständige Landkreis Germersheim mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Germersheim (20.643)

(20.643) Wörth am Rhein (18.217)

(18.217) Bellheim (8.671)

(8.671) Knittelsheim (1.045)

Ottersheim bei Landau (1.835)

bei (1.835) Zeiskam (2.190)

(2.190) Berg/ Pfalz (2.029)

(2.029) Hagenbach (5.456)

(5.456) Neuburg am Rhein (2.582)

(2.582) Scheibenhardt (604)

Hatzenbühl (2.823)

(2.823) Jockgrim (7.460)

(7.460) Neupotz (1.886)

(1.886) Rheinzabern (4.975)

(4.975) Erlenbach bei Kandel (710)

bei Kandel (710) Freckenfeld (1.563)

(1.563) Kandel (8.990)

Minfeld (1.690)

(1.690) Steinweiler (1.981)

Vollmersweiler (200)

Winden (1.099)

Freisbach (1.157)

(1.157) Lingenfeld (5.802)

(5.802) Lustadt (3.413)

Schwegenheim (3.072)

(3.072) Weingarten / Pfalz (1.835)

/ (1.835) Westheim / Pfalz (1.755)

/ (1.755) Hördt (2.649)

(2.649) Kuhardt (1.870)

(1.870) Leimersheim (2.555)

(2.555) Rülzheim (8.249)

... der vollständige Landkreis Südliche Weinstraße mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Albersweiler (1975)

Annweiler am Trifels (7085)

(7085) Dernbach (452)

(452) Eußerthal (877)

Gossersweiler-Stein (1410)

Münchweiler am Klingbach (217)

am Klingbach (217) Ramberg (938)

(938) Rinnthal (691)

Silz (737)

(737) Völkersweiler (545)

Waldhambach (371)

Waldrohrbach (380)

Wernersberg (1093)

(1093) Bad Bergzabern (8271)

(8271) Barbelroth (664)

Birkenhördt (623)

Böllenborn (228)

Dierbach (548)

Dörrenbach (903)

Gleiszellen-Gleishorbach (811)

Hergersweiler (228)

Kapellen-Drusweiler (972)

Kapsweyer (926)

Klingenmünster (2267)

(2267) Niederhorbach (468)

Niederotterbach (343)

(343) Oberhausen (450)

(450) Oberotterbach (1105)

(1105) Oberschlettenbach (143)

Pleisweiler-Oberhofen (835)

Schweigen-Rechtenbach (1342)

Schweighofen (588)

Steinfeld (1820)

Vorderweidenthal (580)

Altdorf (898)

(898) Böbingen (748)

Burrweiler (793)

Edenkoben (6698)

(6698) Edesheim (2408)

(2408) Flemlingen (398)

Freimersheim/ Pfalz (992)

(992) Gleisweiler (606)

Gommersheim (1560)

(1560) Großfischlingen (617)

(617) Hainfeld (862)

(862) Kleinfischlingen (320)

Rhodt unter Rietburg (1198)

Roschbach (856)

Venningen (920)

Weyher in der Pfalz (533)

(533) Herxheim bei Landau / Pfalz (10.652)

bei / (10.652) Herxheimweyher (550)

Insheim (2125)

(2125) Rohrbach (1817)

(1817) Billigheim-Ingenheim (3785)

(3785) Birkweiler (694)

Böchingen (729)

Eschbach (637)

(637) Frankweiler (851)

Göcklingen (892)

Heuchelheim-Klingen (833)

(833) Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (1153)

bei (1153) Impflingen (902)

Knöringen (454)

Leinsweiler (502)

Ranschbach (625)

Siebeldingen (1003)

(1003) Walsheim (603)

Kirrweiler/ Pfalz (2012)

(2012) Maikammer (4364)

(4364) Sankt Martin (1670)

(1670) Bornheim (1566)

(1566) Essingen (2241)

(2241) Hochstadt/ Pfalz (2541)

(2541) Offenbach an der Queich (6289)

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Südpfalz bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 217.633 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,2 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Südpfalz der Bewerber Dr. Thomas Gebhart von der CDU mit einem Stimmenanteil von 40,3 Prozent gewonnen. Auf dem zweiten Platz landete mit einem Wahlergebnis von 26,0 Prozent Thomas Hitschler (SPD).

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Thomas Gebhart CDU 40,3 Thomas Hitschler SPD 26,0 Heiko Wildberg AfD 12,3 Tobias Lindner Bündnis 90/Die Grünen 7,9 Mario Brandenburg FDP 6,0 Simon Georg Bludovsky Die Linke 4,7 Bernd Ließfeld Freie Wähler 2,7

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Südpfalz (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 34,8 Prozent

: 34,8 Prozent SPD : 21,9 Prozent

: 21,9 Prozent GRÜNE: 8,7 Prozent

FDP : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent DIE LINKE: 6,4 Prozent

AfD : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent FREIE WÄHLER: 1,7 Prozent

Die PARTEI: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)