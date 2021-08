Wahlkreis Trier: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Trier. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg mit Konz.

Nach der Auszählung der Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September liefern wir Ihnen hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Trier. Dazu zählen die Stadt Trier und der vollständige Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. Im Gegensatz zu den nationalen TV-Sendern mit ihrem Blick aufs große Ganze gehen wir in diesem Artikel für Sie ins Detail und nehmen die ganze Nacht diesen speziellen Teil des Bundesgebiets unter die Lupe.

Das Grundgesetz legt fest, dass der Bundestag 46 bis 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode neu bestimmt werden muss. Damit kam in diesem Jahr das Zeitfenster zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober in Frage.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Trier

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Trier finden Sie hier als Erstes das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie hier immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Trier: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 203?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Trier

... der vollständige Landkreis Trier-Saarburg mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Bescheid (388)

Beuren ( Hochwald ) (926)

) (926) Damflos (627)

Geisfeld (492)

Grimburg (442)

Gusenburg (1149)

(1149) Hermeskeil (6688)

(6688) Hinzert-Pölert (294)

Naurath (Wald) (220)

(Wald) (220) Neuhütten (733)

(733) Rascheid (466)

Reinsfeld (2392)

(2392) Züsch (586)

Kanzem (626)

Konz (18.244)

Nittel (2604)

(2604) Oberbillig (969)

Onsdorf (155)

Pellingen (1210)

(1210) Tawern (2658)

(2658) Temmels (810)

(810) Wasserliesch (2233)

(2233) Wawern (605)

Wellen (828)

Wiltingen (1409)

(1409) Bonerath (230)

Farschweiler (817)

Gusterath (2010)

(2010) Gutweiler (706)

Herl (246)

Hinzenburg (133)

Holzerath (465)

Kasel (1286)

(1286) Korlingen (816)

Lorscheid (529)

Mertesdorf (1670)

(1670) Morscheid (924)

Ollmuth (159)

Osburg (2363)

(2363) Pluwig (1671)

(1671) Riveris (401)

Schöndorf (776)

Sommerau (72)

(72) Thomm (1077)

Waldrach (2052)

(2052) Ayl (1543)

(1543) Baldringen (263)

Fisch (414)

Freudenburg (1864)

(1864) Greimerath (989)

(989) Heddert (263)

Hentern (383)

Irsch (1546)

(1546) Kastel-Staadt (437)

Kell am See (1978)

Kirf (809)

Lampaden (559)

Mandern (849)

Mannebach (331)

Merzkirchen (839)

Ockfen (605)

Palzem (1539)

(1539) Paschel (237)

Saarburg (7489)

(7489) Schillingen (1191)

Schoden (686)

Schömerich (126)

Serrig (1671)

(1671) Taben-Rodt (806)

Trassem (1158)

(1158) Vierherrenborn (187)

Waldweiler (827)

Wincheringen (2386)

(2386) Zerf (1580)

(1580) Bekond (971)

Detzem (615)

Ensch (464)

Fell (2468)

Föhren (2990)

Kenn (2821)

Klüsserath (1065)

(1065) Köwerich (382)

Leiwen (1591)

(1591) Longen (123)

Longuich (1342)

(1342) Mehring (2425)

(2425) Naurath ( Eifel ) (352)

( ) (352) Pölich (458)

Riol (1255)

(1255) Schleich (246)

Schweich (7866)

(7866) Thörnich (220)

Trittenheim (1046)

(1046) Aach (1116)

(1116) Franzenheim (373)

Hockweiler (271)

Igel (2092)

Kordel (2171)

Langsur (1759)

(1759) Newel (2752)

(2752) Ralingen (2129)

(2129) Trierweiler (3786)

Welschbillig (2578)

(2578) Zemmer (3094)

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 192.846 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,6 Prozent.

Bundestags-Wahlergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Trier bei der vergangenen Bundestagswahl 2017

Bei der vorigen Bundestagswahl hat unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Trier der CDU-Bewerber Andreas Steier mit einem Stimmenanteil von 37,9 Prozent gewonnen. Platz 2 belegte mit einem Wahlergebnis von 33,7 Prozent die SPD-Kandidatin Dr. Katarina Barley.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Andreas Steier CDU 37,9 Katarina Barley SPD 33,7 Erwin Ludwig AfD 7,0 Katrin Werner Die Linke 6,6 Corinna Rüffer Bündnis 90/Die Grünen 6,5 Adrian Assenmacher FDP 5,3 Andrej Soffel Die PARTEI 1,3 Stephan Wefelscheid Freie Wähler 1,1

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Trier (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 37,3 Prozent

: 37,3 Prozent SPD : 24,7 Prozent

: 24,7 Prozent GRÜNE: 9,0 Prozent

FDP : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent DIE LINKE: 8,6 Prozent

AfD : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent Die PARTEI: 1,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)