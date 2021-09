Wahlkreis Tübingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Tübingen finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Neben dem Landkreis Tübingen gehören auch einige Orte aus dem Zollernalbkreis dazu.

Tübingen, Rottenburg am Neckar, Mössingen oder auch Hechingen - das alles sind Orte im Wahlkreis Tübingen bei der Bundestagswahl 2021. Die Ergebnisse erhalten Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Zum Bundestagswahlkreis Tübingen gehören alle Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Tübingen. Aus dem Zollernalbkreis kommen nur noch wenige Orte dazu. Eine komplette Übersicht sehen Sie weiter unten. Hier folgt erst einmal das Wahlergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Tübingen

Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 werden für den Wahlkreis Tübingen in diesem Datencenter angezeigt - sowohl für die Erststimmen als auch für die Zweitstimmen.

Zur Erklärung: Jeder Wähler vergibt die Erststimme an eine Direktkandidatin oder an einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Wer das beste Ergebnis holt, ist auf jeden Fall als Abgeordneter im neuen Bundestag vertreten.

Auf wie viel Prozent eine ganze Partei kommt und wie viele Sitze sie im Parlament erhält, hängt hingegen von der Zweitstimme ab. Je besser eine Partei abschneidet, desto mehr Kandidatinnen und Kandidaten kann sie auch von den Landeslisten in den Bundestag bringen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 290 mit Landkreis Tübingen und Zollernalbkreis

Der Landkreis Tübingen liegt in Baden-Württemberg in der Region Neckar-Alb. Hier leben rund 230.000 Einwohner in 15 Städten und Gemeinden. Zum Wahlkreis Tübingen mit der Nummer 290 gehören außerdem noch sechs Orte aus dem Zollernalbkreis. Das ist die komplette Übersicht:

Landkreis Tübingen (komplett)

Ammerbuch

Bodelshausen

Dettenhausen

Dußlingen

Gomaringen

Hirrlingen

Kirchentellinsfurt

Kusterdingen

Mössingen

Nehren

Neustetten

Ofterdingen

Rottenburg am Neckar

Starzach

Tübingen

Zollernalbkreis

Bisingen

Burladingen

Grosselfingen

Hechingen

Jungingen

Rangendingen

Die weiteren Orte im Zollernalbkreis liegen im Wahlkreis Zollernalb - Sigmaringen.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Tübingen der vorherigen Wahl

Vor der Bundestagswahl 2021 wurde zuletzt im Jahr 2017 gewählt. Im Wahlkreis Tübingen war damals die CDU die erfolgreichste Partei. Bei den Zweitstimmen kam sie auf über 30 Prozent. Das waren die Ergebnisse vor vier Jahren:

CDU : 30,8 Prozent

: 30,8 Prozent Grüne: 18,0 Prozent

SPD : 15,7 Prozent

: 15,7 Prozent FDP : 11,8 Prozent

: 11,8 Prozent AfD : 10,0 Prozent

: 10,0 Prozent Linke: 9,5 Prozent

Im Vergleich zu 2013 erlitt die CDU spürbare Verluste: Fast 11 Prozentpunkte ging es nach unten. Die SPD verlor fast 5 Prozentpunkte. Bündnis 90 / Die Grünen, die FDP, die AfD und die Linkspartei konnten hingegen allesamt dazugewinnen.

Bei den Erststimmen waren das 2017 die Ergebnisse im Bundestagswahlkreis Tübingen:

Annette Widmann-Mauz ( CDU ): 35,7 Prozent

( ): 35,7 Prozent Christian Kühn (Grüne): 19,1 Prozent

(Grüne): 19,1 Prozent Martin Rosemann ( SPD ): 17,3 Prozent

( ): 17,3 Prozent Heike Hänsel (Linke): 8,8 Prozent

(Linke): 8,8 Prozent Dubravko Mandic ( AfD ): 8,7 Prozent

( ): 8,7 Prozent Christopher Gohl ( FDP ): 7,9 Prozent

( ): 7,9 Prozent Ina Mecke (Die Partei): 1,4 Prozent

(Die Partei): 1,4 Prozent Jens Martin Rohrbach (Einzelbewerber): 1,0 Prozent

(Einzelbewerber): 1,0 Prozent Claudia Lenger-Atan ( MLPD ): 0,2 Prozent

Damit zog Annette Widmann-Mauz von der CDU in den Bundestag ein. Sie wurde 2018 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. (sge)

