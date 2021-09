Wahlkreis Waiblingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Waiblingen. Dieser umfasst viele Orte vom Rems-Murr-Kreis wie Fellbach oder Schorndorf.

Wie wählen die Menschen im Wahlkreis Waiblingen bei der Bundestagswahl 2021? Nach der Auszählung am 26. September bekommen Sie die Ergebnisse in diesem Artikel.

Der Bundestagswahlkreis Waiblingen liegt in Baden-Württemberg und umfasst viele Orte aus dem südlichen Rems-Murr-Kreis. Unter anderem gehören neben Waiblingen auch Fellbach, Schorndorf, Weinstadt und Winnenden dazu.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Waiblingen

Schon lange vor der Bundestagswahl 2021 wurde festgelegt, dass die Menschen am 26. September von 8 bis 18 Uhr ihre Stimmen in den Wahllokalen abgeben können - wenn sie das nicht vorher schon per Briefwahl gemacht haben. Nach der Auszählung finden Sie in diesem Datencenter immer aktuelle Wahlergebnisse zum Wahlkreis Waiblingen.

Das Datencenter zeigt sowohl die Ergebnisse für die Erststimmen als auch die Wahlergebnisse für die Zweitstimmen. Letztere gelten trotz ihres Namens als wichtiger. Mit den Zweitstimmen entscheiden die Menschen nämlich, wie viel Sitze eine Partei im Bundestag bekommt.

Es treten in allen 299 Wahlkreisen in Deutschland aber auch Direktkandidatinnen und Direktkandidaten an. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Im Wahlkreis 264 liegen Waiblingen, Fellbach und Schorndorf

Jeder Wahlkreis in Deutschland soll bei der Bundestagswahl 2021 mehr oder weniger dieselbe Einwohnerzahl haben. Da im Wahlkreis Waiblingen so einige größere Städte vom Rems-Murr-Kreis liegen, gehören vergleichsweise wenig Orte dazu. In diesem Gebiet liegen unter anderem die Städte Waiblingen mit rund 55.000 Einwohnern, Fellbach mit 45.000 Einwohnern, Schorndorf mit 40.000 Einwohnern und Winnenden mit 30.000 Einwohnern.

Hier finden Sie eine komplette Übersicht über die Städte und Gemeinden im Wahlkreis Waiblingen bei der Bundestagswahl 2021. Sie gehören alle zum Rems-Murr-Kreis.

Alfdorf

Berglen

Fellbach

Kaisersbach

Kernen im Remstal

Korb

Leutenbach

Plüderhausen

Remshalden

Rudersberg

Schorndorf

Schwaikheim

Urbach

Waiblingen

Weinstadt

Welzheim

Winnenden

Winterbach

Die restlichen Orte aus dem Rems-Murr-Kreis liegen im Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Waiblingen der vergangenen Wahl

Der Bundestag wird in Deutschland alle vier Jahre gewählt. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2017 hatte die CDU im Wahlkreis Waiblingen die besten Wahlergebnisse aller Parteien geholt. Das waren damals die Ergebnisse der Bundestagswahl bei den Zweitstimmen:

CDU : 33,0 Prozent

: 33,0 Prozent FDP : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent SPD : 15,9 Prozent

: 15,9 Prozent AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent Grüne: 12,2 Prozent

Linke: 5,6 Prozent

Auf Platz zwei nach der CDU landete also die FDP - gefolgt von der SPD, der AfD, den Grünen und der Linkspartei. Mit den Erststimmen wählten die Menschen im Wahlkreis Waiblingen 2017 den Direktkandidaten der CDU in den Bundestag: Joachim Pfeiffer holte mit 36,8 Prozent das beste Ergebnis aller Bewerber im Wahlkreis. (sge)

