Wahlkreis Weiden: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Weiden finden Sie nach der Auszählung hier - für die Stadt Weiden, den Kreis Neustadt an der Waldnaab und den Kreis Tirschenreuth.

Zur Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt - einer davon ist der Wahlkreis Weiden in Bayern. Dazu gehören neben der kreisfreien Stadt Weiden auch die beiden Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth, die alle in der Oberpfalz liegen.

Die Ergebnisse für den Wahlkreis Weiden erhalten Sie ab dem 26. September in diesem Artikel. Dabei geht es um zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen die Menschen einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis Die Zweistimme gilt hingegen einer ganzen Partei und ist entscheidend dafür, wer wie viele Sitze im neuen Bundestag bekommmt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Weiden

Insgesamt leben in dem Wahlkreis rund 210.00 Menschen, von denen etwa 170.000 als wahlberechtigt gelten. Wählen darf jeder Deutsche, der volljährig ist und seit mindestens drei Monaten seinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Wie wählen die Menschen im Wahlkreis Weiden bei der Bundestagswahl 2021? Sowohl das Ergebnis für die Erststimmen als auch das Wahlergebnis für die Zweitstimmen finden Sie nach der Auszählung in unserem Datencenter, das sich regelmäßig aktualisiert.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 235 mit Weiden, Kreis Neustadt an der Waldnaab und Kreis Tirschenreuth

Die kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz hat mehr als 40.000 Einwohner. Zum Wahlkreis Weiden gehören außerdem das komplette Landkreis Neustadt an der Waldnaab und ebenfalls der gesamte Landkreis Tirschenreuth.

Welche Städte, Gemeinden und Märkte das Gebiet im Detail umfasst, sehen Sie hier in der Übersicht:

kreisfreie Stadt Weiden

Landkreis Neustadt an der Waldnaab (komplett)

Altenstadt an der Waldnaab

an der Bechtsrieth

Eschenbach in der Oberpfalz

in der Eslarn

Etzenricht

Flossenbürg

Floß

Georgenberg

Grafenwöh

Irchenrieth

Kirchendemenreuth

Kirchenthumbach

Kohlberg

Leuchtenberg

Luhe-Wildenau

Neustadt am Kulm

Neustadt an der Waldnaab

Mantel

Moosbach

Parkstein

Pirk

Pleystein

Pressath

Püchersreuth

Schirmitz

Schlammersdorf

Schwarzenbach

Speinshart

Störnstein

Tännesberg

Theisseil

Trabitz

Vohenstrauß

Vorbach

Waidhaus

Waldthurn

Weiherhammer

Windischeschenbach

Landkreis Tirschenreuth

Bad Neualbenreuth

Bärnau

Brand

Ebnath

Erbendorf

Falkenberg

Friedenfels

Fuchsmühl

Immenreuth

Kastl

Kemnath

Konnersreuth

Krummennaab

Kulmain

Leonberg

Mähring

Mitterteich

Neusorg

Pechbrunn

Plößberg

Pullenreuth

Reuth bei Erbendorf

bei Tirschenreuth

Waldershof

Waldsassen

Wiesau

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Weiden der vergangenen Wahl

Von den Direktkandidaten im Wahlkreis Weiden setzte sich vor vier Jahren Albert Rupprecht von der CSU durch. Er kam auf 46,2 Prozent und lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Uli Grötsch von der SPD, dessen Ergebnis bei 22,3 Prozent lag.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CSU 2017 vorne. Das waren die Wahlergebnisse:

CSU : 43,1 Prozent

: 43,1 Prozent SPD : 19,0 Prozent

: 19,0 Prozent AfD : 13,5 Prozent

: 13,5 Prozent FDP : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent Grüne: 5,0 Prozent

Linke: 4,8 Prozent

Die CSU hatte im Vergleich zu 2013 fast zehn Prozentpunkte verloren, lag aber immer noch weit vor den anderen Parteien. Auf Platz zwei lag die SPD gefolgt von AfD, FDP, Grünen und Linkspartei. (sge)

