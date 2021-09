Wahlkreis Worms: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Worms. Der Wahlkreis umfasst neben der Stadt Worms den Landkreis Alzey-Worms mit Städten wie Osthofen und Wörrstadt sowie Teile vom Landkreis Mainz-Bingen.

Sobald bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September um 18 Uhr die Wahllokale schließen, liefern wir Ihnen hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Worms. Dazu zählen außer der Stadt Worms der vollständige Landkreis Alzey-Worms mit Städten wie Osthofen und Wörrstadt sowie Teile vom Landkreis Mainz-Bingen. Im Gegensatz zur nationalen TV-Berichterstattung nehmen wir speziell diesen Bereich von Rheinland-Pfalz kontinuierlich für Sie unter die Lupe.

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist er das wichtigste Organ des Staates. Die Wähler können an diesem Sonntag entscheiden, welche Abgeordneten in den kommenden vier Jahren die Gesetze im Land bestimmen werden. Zur Erinnerung: Der Bundestag ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in Deutschland. Demgegenüber stehen die Exekutive (Regierung und öffentliche Verwaltung) sowie die Judikative (die richterliche Gewalt).

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Worms

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Worms finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Danach liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Worms: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 206?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Worms

... der vollständige Landkreis Alzey-Worms mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Alzey (18.820)

(18.820) Albig (1617)

(1617) Bechenheim (412)

(412) Bechtolsheim (1770)

(1770) Bermersheim vor der Höhe (337)

vor der Höhe (337) Biebelnheim (663)

(663) Bornheim (873)

(873) Dintesheim (153)

(153) Eppelsheim (1220)

(1220) Erbes-Büdesheim (1437)

(1437) Esselborn (389)

Flomborn (1081)

(1081) Flonheim (2745)

(2745) Framersheim (1584)

(1584) Freimersheim (739)

Gau-Heppenheim (523)

(523) Gau-Odernheim (3866)

(3866) Kettenheim (325)

(325) Lonsheim (587)

(587) Mauchenheim (954)

(954) Nack (621)

Nieder-Wiesen (621)

(621) Ober-Flörsheim (1284)

(1284) Offenheim (663)

(663) Wahlheim (576)

Alsheim (2861)

(2861) Eich (3705)

Gimbsheim (3071)

(3071) Hamm am Rhein (2030)

am (2030) Mettenheim (1663)

(1663) Flörsheim-Dalsheim (3099)

Hohen-Sülzen (726)

(726) Mölsheim (583)

(583) Monsheim (2562)

(2562) Mörstadt (1063)

(1063) Offstein (1911)

(1911) Wachenheim (705)

Eckelsheim (397)

(397) Gau-Bickelheim (2199)

(2199) Gumbsheim (617)

(617) Siefersheim (1278)

(1278) Stein-Bockenheim (656)

Wendelsheim (1401)

(1401) Wöllstein (4550)

(4550) Wonsheim (896)

Bechtheim (1777)

(1777) Bermersheim (390)

(390) Dittelsheim-Heßloch (2146)

Frettenheim (314)

(314) Gundersheim (1575)

(1575) Gundheim (929)

(929) Hangen-Weisheim (441)

(441) Hochborn (432)

(432) Monzernheim (569)

(569) Osthofen (9569)

(9569) Westhofen (3394)

(3394) Armsheim (2483)

(2483) Ensheim (460)

(460) Gabsheim (731)

(731) Gau-Weinheim (602)

(602) Partenheim (1588)

(1588) Saulheim (8111)

(8111) Schornsheim (1606)

(1606) Spiesheim (958)

(958) Sulzheim (1189)

(1189) Udenheim (1330)

(1330) Vendersheim (541)

(541) Wallertheim (1735)

(1735) Wörrstadt (8012)

... vom Landkreis Mainz-Bingen

Bodenheim

Gau-Bischofsheim

Harxheim

Lörzweiler

Nackenheim

Dalheim

Dexheim

Dienheim

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Eimsheim

Friesenheiim

Guntersblum

Hahnheim

Hillesheim

Köngernheim

Ludwigshöhe

Mommenheim

Nierstein

Oppenheim

Selzen

Uelversheim

Undenheim

Weinolsheim

Wintersheim

Aspisheim

Badenheim

Gensingen

Grolsheim

Horrweiler

Sankt Johann

Sprendlingen

Welgesheim

Wolfsheim

Zotzenheim

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Mainz-Bingen gehören zum Wahlkreis Mainz (205).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Worms bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 213.627 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,5 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Worms der Bewerber Jan Metzler (CDU) mit 41,1 Prozent der Stimmen das Rennen für sich entschieden. Auf Platz 2 landete mit einem Wahlergebnis von 26,7 Prozent Marcus Held von der der SPD.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Jan Metzler CDU 41,1 Marcus Held SPD 26,7 Matthias Lehmann AfD 11,3 Thomas Rahner Bündnis 90/Die Grünen 6,7 Manuel Höferlin FDP 6,0 Sebastian Knopf Die Linke 5,1 Iris Peterek Freie Wähler 1,6

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Worms (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 32,6 Prozent

: 32,6 Prozent SPD : 25,3 Prozent

: 25,3 Prozent GRÜNE: 8,0 Prozent

FDP : 10,5 Prozent

: 10,5 Prozent DIE LINKE: 6,4 Prozent

AfD : 13,1 Prozent

: 13,1 Prozent FREIE WÄHLER: 1,2 Prozent

Die PARTEI: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

