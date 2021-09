Wahlkreis Wesel I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Wesel I gibt es hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Zum Wahlkreis 113 gehören unter anderem Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Voerde und Xanten.

299 Wahlkreise gibt es bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt in Deutschland. Damit jeder per Erststimme gewählte Bundestagsabgeordnete auch in etwa die gleiche Menge Menschen vertritt, werden oftmals Städte, Landkreise und Gemeinden in verschiedene Wahlkreise aufgeteilt oder zusammengefasst. Im Wahlkreis Wesel I sind zehn der insgesamt dreizehn Städte und Gemeinden vertreten. Wenn Sie auf der Suche nach den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Wesel I sind, dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Datencenter finden Sie am Wahlabend ausführliche Informationen und Prozentangaben zu den Erst- und Zweitstimmen, die in Wesel I vergeben wurden.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Wesel I

Die Bundestagswahl fällt immer auf einen Sonn- oder Feiertag, um zu gewährleisten, dass alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale haben am 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet und sobald sie ihre Pforten schließen, beginnen deutschlandweit rund 650.000 Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmzettel.

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Bundestagswahl 2021 zwei Stimmen: Die Erststimme gilt einem Kandidaten des Wahlkreises und mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen im Wahlkreis zieht per Direktmandat in den Bundestag ein und die weiteren Sitze im deutschen Parlament werden anhand der Zeitstimmen vergeben. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Kandidaten darf sie von den Landeslisten in den Bundestag schicken.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 113 mit Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Voerde

Der Landkreis Wesel hat insgesamt 460.113 Einwohner, die jedoch nicht alle im Wahlkreis 113 vertreten sind. Die Städte und Gemeinden sind insgesamt auf drei verschiedene Wahlkreise aufgeteilt, wobei zum Wahlkreis mit der Nummer 113 die meisten Städte und Gemeinden des Landkreises gehören. Welche Orte das sind und wie viele Einwohner sie jeweils haben, verrät Ihnen diese Übersicht:

Hamminkeln (26.962)

Kamp-Lintfort (37.635)

Rheinberg (30.933)

Voerde (Niederrhein) (36.047)

Wesel (60.329)

Xanten (21.521)

Alpen (12.502)

Hünxe (13.596)

Schermbeck (13.541)

Sonsbeck (8.690)

Die anderen Orte im Landkreis gehören zum Wahlkreis Krefeld II – Wesel II und zum Wahlkreis Oberhausen – Wesel III.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Wesel I der vergangenen Wahl

Insgesamt stimmten von den 207.178 Wahlberechtigten im Wahlkreis Wesel I bei der vergangenen Bundestagswahl 160.344 ab. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 77,4 Prozent.

Per Direktmandat wurde in Wesel I mit 39,0 Prozent der Stimmen Sabine Katharina Weiss von der CDU in den Bundestag geschickt. 32,8 Prozent der Stimmen erhielt der Erstunterlegene SPD-Politiker Jürgen Preuß

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 113:

CDU : 33,7 Prozent

: 33,7 Prozent SPD : 28,7 Prozent

: 28,7 Prozent FDP : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent AfD : 9,0 Prozent

: 9,0 Prozent Die Linke : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent Grüne: 6,1 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

