Wahlkreis Wetterau I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Wetterau I veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst den größten Teil vom Wetteraukreis

Bundestagswahl 2021: Am 26. September schließen um 18 Uhr die Wahllokale. Von diesem Augenblick an finden Sie hier in diesem Artikel die jeweils aktuellen Ergebnisse für den hessischen Wahlkreis Wetterau I. Der Wahlkreis umfasst einen großen Teil vom Wetteraukreis.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise unterteilt. Über 60 Millionen Wahlberechtigte haben dann die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Sie entscheiden darüber, welche Abgeordneten künftig als Vertreter des Volkes im Berliner Parlament sitzen.

Bei der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag lagen dem Gesetzgeber die Zahlen der Deutschen Bevölkerung aus der amtlichen Statistik der Bundesländer (Stand: 30. September 2019) zu Grunde. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers ergab sich die für die Bundestagswahl 2021 die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung pro Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Wetterau I. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Wetterau I

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Wetterau I liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Zum Wahlverfahren: Die Erststimme auf der linken Seite des Wahlzettels wird für einen der namentlich aufgeführten Bewerber abgegeben. Wer von ihnen in seinem oder ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins deutsche Parlament ein. Auf diese Weise werden die ersten 299 Abgeordneten gewählt.

Für die übrigen Sitze im deutschen Parlament stellen alle Parteien je Bundesland eine Liste von Kandidaten auf - die sogenannte Landesliste. Wie viele der dort aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten in den neuen Bundestag einziehen, hängt ausschließlich von der Zweitstimme ab - mit der wird nämlich eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament bekommt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 177: Was gehört zum Wahlkreis Wetterau I?

Der Wahlkreis umfasst vom Wetteraukreis die Gemeinden

Bad Nauheim

Bad Vilbel

Butzbach

Echzell

Florstadt

Friedberg ( Hessen )

( ) Karben

Münzenberg

Nidda

Niddatal

Ober-Mörlen

Ranstadt

Reichelsheim (Wetterau)

(Wetterau) Rockenberg

Rosbach v. d. Höhe

v. d. Höhe Wölfersheim

Wöllstadt

Die übrigen Gemeinden im Wetteraukreis gehören zum Wahlkreis 175.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl am 24. September 2017 rund 175.000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,1 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Wetterau I bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Wetterau I der Bewerber Oswin Veith ( CDU) das Mandat gewonnen. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der damaligen Bundestagswahl 36,4 Prozent. Rang 2 belegte Natalie Pawlik von der SPD mit 29,0 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Oswin Veith CDU 36,4 Natalie Pawlik SPD 29,0 Klaus Herrmann AfD 10,9 Kathrin Anders GRÜNE 8,4 Peter Heidt FDP 8,0 Julian Simon Eder DIE LINKE 4,9 Thorsten Schwellnus FREIE WÄHLER 1,7

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Wetterau I (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 32,0 Prozent

: 32,0 Prozent SPD : 22,7 Prozent

: 22,7 Prozent GRÜNE: 9,5 Prozent

DIE LINKE: 6,7 Prozent

AfD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent FDP : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent Tierschutzpartei: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)