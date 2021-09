Bundestagswahl 2021

Erster Wahlkampfauftritt: Wolfgang Schäuble ist der Störer des Friedens

Um ihn herum hat sich so ziemlich alles geändert im Lauf von fast fünf Jahrzehnten Bundespolitik – doch Wolfgang Schäuble war immer da.

Plus Er ist ein Machtpolitiker, der Konflikte notfalls allein löst. Weil er das Ansehen dafür hat. Jetzt schaltet sich Wolfgang Schäuble in den Wahlkampf ein – und kommt zu spät.

Von Stefan Lange

Es ist seine erste Wahlkampfveranstaltung in diesem Jahr und Wolfgang Schäuble kommt zu spät. Mit satten 45 Minuten Verzögerung erscheint der CDU-Politiker zum Termin in Schutterwald, einem beschaulichen Flecken nur wenige Kilometer von seinem Wohnsitz Offenburg entfernt. Hier wie dort schicke Fachwerkhäuser, gepflegte Vorgärten. Das ist Schäubles Wahlkreis, hier tritt er erneut an.

