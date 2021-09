Wie fallen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Hessen aus? Das erfahren Sie für alle Wahlkreise im Bundesland hier.

In Hessen wurden etwa 4,3 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen - insgesamt leben in dem Bundesland rund 6,3 Millionen Menschen. Es gibt 22 Wahlkreise, in denen die Bürger ihre Stimmen abgeben können. Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 in Hessen finden Sie nach der Auszählung am 26. September hier.

In jedem Wahlkreis gibt es zwei Wahlergebnisse: Von den Erststimmen hängt es ab, welche Direktkandidatinnen oder welche Direktkandidaten in den Bundestag kommen. Für das Ergebnis der Parteien ist die Zweitstimme entscheidend. Welche Parteien in Hessen eine Landesliste mit Kandidaten aufgestellt haben, sehen Sie weiter unten. Hier folgen zuerst die Ergebnisse.

Bundestagswahl 2021 in Hessen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

In Deutschland gibt es insgesamt 299 Bundestagswahlkreise. In Hessen liegen diejenigen mit den Nummern 167 bis 188. Wenn Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Hessen für einen bestimmten Wahlkreis sehen möchten, dann klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link in dieser Übersicht:

Hessen: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021 mit Erststimme für Kandidaten und Zweitstimme für Parteien

Hessen ist gemessen an der Einwohnerzahl das fünftgrößte Bundesland in Deutschand. Damit gibt es hier auch mehr Wahlkreise als in den meisten anderen Bundesländern. Jeder Wahlkreis soll nämlich mehr oder weniger dieselbe Anzahl an Einwohnern umfassen. Das führt dazu, dass oft verschiedene Landkreise zusammen einen Wahlkreis bilden, während größere Städte wie Frankfurt am Main in mehrere aufgeteilt werden.

In allen Wahlkreisen haben die Parteien Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt, damit sie auf dem Stimmzettel mit der Erststimme gewählt werden können. Wer das beste Ergebnis holt, gelangt als Wahlkreisabgeordneter in den Bundestag. Das soll sicherstellen, dass alle Regionen in Deutschland im Parlament repräsentiert sind. Da Hessen zur Bundestagswahl 2021 in 22 Wahlkreise eingeteilt wurde, gibt es aus dem Bundesland auch 22 Wahlkreisabgeordnete.

Zusätzlich ziehen Kandidaten über die Landeslisten in den Bundestag ein. Hierfür ist die Zweitstimme entscheidend: Je besser das Wahlergebnis einer Partei ausfällt, desto mehr Sitze stehen ihr zu. Die größte Fraktion war in den vergangenen vier Jahren die Union aus CDU und CSU - gefolgt von SPD, AfD, FDP, Linkspartei und Bündnis 90 / Die Grünen.

Lesen Sie dazu auch

Wahlberechtigt sind die Deutschen, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Während die Parteien und Wahlkreisabgeordneten von den Bürgern gewählt werden, entscheiden die Abgeordneten später darüber, wer neue Bundeskanzlerin oder neuer Bundeskanzler wird. Angetreten waren Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Landeslisten: Diese Parteien lassen sich in Hessen bei der Bundestagswahl 2021 wählen

Damit eine Partei in der rechten Spalte des Stimmzettels überhaupt wählbar ist, muss eine Landesliste mit Kandidaten zugelassen worden sein. In Hessen können die Wähler ihre Zweitstimme bei der Bundestagswahl 2021 an eine von 23 Parteien vergeben. Welche das sind, sehen Sie hier:

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )

Deutschlands ( ) Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

( ) Alternative für Deutschland ( AfD )

( ) Freie Demokratische Partei ( FDP )

) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

DIE LINKE (DIE LINKE)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

(PIRATEN) Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD )

( ) Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

( ) V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

( ) Deutsche Kommunistische Partei ( DKP )

( ) Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

(dieBasis) Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

(Bündnis C) diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.