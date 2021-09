Jugendforscher erklärt: Warum punkten FDP und Grüne bei Erstwählern?

Plus Viele Erstwähler und Erstwählerinnen haben FDP und Grüne gewählt. Aber warum? Jugendforscher Simon Schnetzer erklärt, was das mit der Corona-Politik zu tun hat.

Die Grünen und die FDP sind stärkste Kraft bei den jungen Wählern geworden. Laut einer Analyse von Infratest dimap haben sich jeweils 23 Prozent der Erstwähler und Erstwählerinnen für die beiden Parteien entschieden. Bei den unter 25-Jährigen sind die Grünen Sieger, mit einem Stimmenanteil von 23 Prozent, knapp vor der FDP mit 21 Prozent und der SPD mit 15 Prozent. Der Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten im Allgäu erklärt, was die Gründe dafür sein könnten.