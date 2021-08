Keine GroKo: Hubertus Heil erteilt erneuter Koalition mit Union eine Absage

Exklusiv "CDU und die CSU haben kein Programm, die sollten sich jetzt mal in der Opposition erholen", erklärt Arbeitsminister Heil. Welches Bündnis die SPD bilden will, ließ er offen.

SPD-Spitzengenosse Hubertus Heil hat einer neuerlichen Koalition von Sozialdemokraten und CDU/ CSU nach der Bundestagswahl eine Absage erteilt. „CDU und die CSU haben kein Programm, die sollten sich jetzt mal in der Opposition erholen“, sagte Heil im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Ziel der SPD sei es, eine Regierung anzuführen. „Wir haben als SPD das Glück, einen Kanzlerkandidaten zu haben, dem die Menschen zutrauen, dass er Kanzler kann“, meinte der Bundesarbeitsminister.

Hubertus Heil: Wenn Olaf Scholz Kanzler wird, erhöht die SPD den Mindestlohn

Heil wollte sich in dem Interview nicht dazu äußern, welches Regierungsbündnis die SPD bilden will, sollte sie stärkste Kraft werden. „Klar ist, dass man zum Regieren verlässliche Partner braucht“, betonte der 48-Jährige. Er kündigte an, dass eine SPD-geführte Regierung nach der Wahl zügig den Mindestlohn auf 12 Euro anheben werde. „Das werden wir sehr schnell einführen, wenn Olaf Scholz Kanzler wird. Wer das nicht so wichtig findet, kann Herrn Laschet wählen“, so Heil.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch