Medienbericht: Soll Markus Söder statt Laschet Jamaika aushandeln?

Kann die Union auch ohne Armin Laschet eine Koalition schmieden? Einige der Mitglieder wollen das offenbar versuchen. Ihr Ziel: Markus Söder soll über Jamaika verhandeln und Kanzler werden.

Der Machtkampf in der Union spitzt sich zu. Profiteur könnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, soll es innerhalb der Union Bestrebungen geben, CSU-Chef Söder zu drängen, mit Grünen und FDP zu verhandeln. Das Ziel: Eine Jamaika-Koalition anbieten und Söder im Erfolgsfall für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen lassen. Markus Söder ist zwar nicht Mitglied des deutschen Bundestages. Für eine mögliche Wahl zum Bundeskanzler muss er das aber auch nicht sein.

Aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag heißt es, dass diese überraschende Wende mit Söder im Mittelpunkt bislang so kein Thema unter den Abgeordneten sei. Allerdings sei sie auch "nicht ausgeschlossen", wie ein Parlamentarier unserer Redaktion sagte. Die Lage in der Union bleibt extrem unübersichtlich in diesen Stunden.

Machtkampf in der Union: Soll Markus Söder eine Jamaika-Koalition aushandeln?

Söder selbst hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert. Seine Kanzlerambitionen hatte der CSU-Chef nach dem verlorenen Machtkampf im April vorerst aufgegeben. In der aktuellen Debatte um einen Regierungsanspruch der Union äußerte sich Söder bisher zurückhaltend. Er sagte zwar, die Union habe nach der Niederlage keinen natürlichen Regierungsanspruch. Doch den Gang in die Opposition forderte er nicht. Beobachter werten das als Manöver, um sich eine Machtoption offen zu halten.

Mehr ist derzeit nicht bekannt. Allerdings kündigt die CSU an, dass Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt um 15 Uhr vor die Presse treten wollen. (joni, msti)

Lesen Sie dazu auch