Scholz steht gut da – aber er ist kein neuer Willy Brandt

Olaf Scholz wirkt nach dem Wahlergebnis wie der Retter seiner Partei. Allerdings ist er nur so stark, weil andere so lange geschwächelt haben.

Ein gutes Wahlergebnis macht noch keinen Kanzler. Für eine Partei, die vor wenigen Monaten noch abgeschlagen bei Werten um die 16 Prozent lag, hat Olaf Scholz zwar ein bemerkenswertes Resultat erzielt und die Sozialdemokraten wieder zurück ins Spiel gebracht. Was dieses Ergebnis aber am Ende wert ist, hängt weniger von ihm ab als von Liberalen und Grünen.

Es ist nicht sicher, dass Olaf Scholz Bundeskazler wird

Dass Scholz nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder der vierte Kanzler der SPD wird, ist möglich, aber keineswegs sicher. Trotzdem wirkt der auch in den eigenen Reihen lange als spröder Apparatschik belächelte Finanzminister schon wie der Retter seiner gebeutelten Partei, die ja in Wirklichkeit um einiges linker tickt als er und eine Frage aus taktischen Gründen bisher ausgeblendet hat: Hätte Scholz, wenn er tatsächlich Kanzler würde, auch die Prokura für eine gemäßigt sozialdemokratische Politik? Mit der Parteivorsitzenden Saskia Esken und dem früheren Juso-Chef Kevin Kühnert, die bei möglichen Koalitionsverhandlungen ja mit am Tisch säßen, wird ein Kurs der vernünftigen Mitte vermutlich nur schwer zu fahren sein. Genau den aber müsste ein Kanzler Scholz steuern, um dem Land die Skepsis zu nehmen, schließlich haben drei von vier Deutschen nicht SPD gewählt.

So groß die Euphorie in der Partei auch sein mag – Scholz ist kein neuer Brandt. Er wirkt nur so stark, weil andere lange geschwächelt haben. Armin Laschet, der Ritter von der traurigen Gestalt, und Annalena Baerbock, die hochgejazzte Grüne, waren für Olaf Scholz zwei dankbare Gegner. Sie haben Fehler um Fehler aneinandergereiht, sodass er es sich im Schlafwagen bequem machen konnte.