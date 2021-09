Welche Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen durch? Wie schneiden die Parteien ab? Hier finden Sie die Ergebnisse für alle Wahlkreise.

Bei der Bundestagswahl 2021 umfasst der Freistaat Sachsen 16 Wahlkreise. Wie fallen die Ergebnisse aus? Das erfahren Sie sofort nach der Auszählung am 26. September.

Die Wahlkreise in Sachsen haben eine andere Einteilung als die Landkreise. Der Grund dafür: Jeder Wahlkreis in Deutschland muss mehr oder weniger dieselbe Anzahl an Einwohnern repräsentieren. Daher bilden teilweise mehrere Landkreise zusammen einen Wahlkreis, während größere Städte wie Dresden oder Leipzig aufgeteilt werden müssen. Hier folgten die Wahlergebnisse für Sachsen bei der Wahl 2021 und eine Übersicht darüber, welche Parteien Landeslisten mit Kandidaten aufgestellt haben.

Bundestagswahl 2021 in Sachsen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

In Sachsen liegen die Wahlkreise mit den Nummern von 151 bis 166. Für jeden Wahlkreis erhalten Sie das Ergebnis für die Erststimmen und das Wahlergebnis für die Zweitstimmen. Klicken Sie einfach auf die blau hinterlegten Links, um sich die Ergebnisse für den betreffenden Wahlkreis anzeigen zu lassen.

Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Sachsen: Erststimme für Kandidaten, Zweitstimme für Parteien

Aus jeder Region in Deutschland soll ein Abgeordneter im Bundestag vertreten sein. Um das zu erreichen, zieht bei der Bundestagswahl 2021 aus jedem Wahlkreis eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat ins Parlament ein. Die Wähler entscheiden mit ihren Erststimmen darüber.

Aus Sachsen werden damit 16 Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten im Bundestag vertreten sein. Sie vertreten die mehr als vier Millionen Menschen in dem Bundesland im Osten von Deutschland. Die Hauptstadt Dresden und auch Leipzig wurden in zwei Wahlkreise eingeteilt - dort gibt es also jeweils zwei Wahlkreisabgeordnete.

Kandidaten können es aber auch über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag schaffen. Wie viele Bewerber das bei einer Partei sind, hängt vom Ergebnis bei den Zweitstimmen ab. Die Zweitstimmen entscheiden nämlich darüber, wie viele Sitze die einzelnen Parteien im Bundestag insgesamt bekommen.

In Deutschland gilt die Fünf-Prozent-Hürde: Parteien müssen bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten, um im Bundestag vertreten zu sein. Das soll verhindern, dass das Parlament in viele kleine Parteien zerfällt. Eine Ausnahme gibt es: Die Zweitstimmen gelten auch bei einem Wahlergebnis von unter fünf Prozent, wenn die Partei in mindestens drei Wahlkreisen ein Direktmandat erhält.

In den vergangenen vier Jahren waren die SPD und die Union aus CDU und CSU als Regierungsparteien im Parlament vertreten. Die Opposition bestand aus AfD, FDP, Linkspartei und Grünen. Nach der Bundestagswahl 2021 wird sich bei Koalitionsverhandlungen zeigen, welche Parteien zusammen eine neue Regierung bilden können und wer die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler stellt. Ins Rennen gegangen waren Annalena Baerbock von Bündnis 90 / die Grünen, Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD.

Landeslisten: Diese Parteien lassen sich in Sachsen bei der Bundestagswahl 2021 wählen

19 Parteien haben in Sachsen jeweils eine Landesliste mit Kandidaten aufgestellt. Sie lassen sich in allen Wahlkreisen des Bundeslandes mit den Zweitstimmen wählen. Das sind die Parteien, die bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen auf dem Wahlzettel stehen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )

Deutschlands ( ) Alternative für Deutschland ( AfD )

( ) DIE LINKE (DIE LINKE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

( ) Freie Demokratische Partei ( FDP )

) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD )

( ) Gartenpartei (Gartenpartei)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

( ) Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

(dieBasis) Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

( ) Partei der Humanisten (Die Humanisten)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

(PIRATEN) Volt Deutschland (Volt)

