Vor Triell am Sonntagabend: Die Union gibt sich nicht geschlagen

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet attackiert auf dem CSU-Parteitag die SPD. Besonders mit einem Satz provoziert er Empörung.

Die Union hat auf der Zielgeraden des Bundestagswahlkampfes die Lust am Kämpfen doch noch entdeckt. Auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg zeigte sich Kanzlerkandidat Armin Laschet angriffslustig wie selten in den vergangenen Wochen. Er schoss sich vor allem auf seinen sozialdemokratischen Rivalen Olaf Scholz ein, der in Umfragen inzwischen stabil vor ihm liegt. Die SPD reagierte gereizt auf die Attacken des CDU-Vorsitzenden.

Es war vor allem ein Satz Laschets, der ihm ordentlich Gegenwind einbrachte. „In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite“, hatte er in seiner Rede gesagt. Und was war mit Willy Brandts Ostpolitik, mit Helmut Schmidt im Kampf gegen den RAF-Terror, mit all den Jahren gemeinsamen Koalitionen? Wie die Union später betonte, habe der Kanzlerkandidat seine Worte auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik bezogen. Doch der Satz war nun mal in der Welt und verbreitete sich als Videoschnipsel sofort weiter – und mit ihm die Kritik an Laschet.

SPV-Vize Kevin Kühnert wirft Armin Laschet fehlenden Anstand vor

Im Gespräch mit unserer Redaktion ging SPD-Vize Kevin Kühnert den Kanzlerkandidaten der Union hart an. „Armin Laschet hat seine Rede auf dem CSU-Parteitag dazu genutzt, erneut den Anstand über Bord zu werfen und die politische Konkurrenz auf ehrabschneidende Art und Weise zu verunglimpfen“, sagte der 32-Jährige und schickte eine Kampfansage hinterher: „Wer der Sozialdemokratie ihre historischen Leistungen abspricht und sich über sie lustig macht, der wird jedoch das Gegenteil seines Ziels erreichen.“

Es sei bezeichnend, dass die CDU-Zentrale wortreich erklären müsse, ihr Vorsitzender sei missverstanden worden, sagte Kühnert. „Wer andauernd seine Worte erläutern muss, der sollte überlegen, ob er als Kanzler auf der Weltbühne bestehen kann. Dort geht es nämlich im Zweifel um Krieg und Frieden und nicht um einen billigen Lacher beim CSU-Parteitag.“.

Scholz, Laschet und Baerbock treffen am Sonntag beim Fernseh-Triell aufeinander

In Nürnberg reagierten die CSU-Delegierten eher erleichtert darauf, dass Laschet den Schalter auf Angriff umlegte. Vor allem in Bayern war der Unmut groß gewesen, dass der Wahlkampf der Union seit Wochen eher vor sich hin plätscherte, während Scholz und die SPD in den Umfragen immer weiter davon zogen. CSU-Chef Markus Söder hatte den eigenen Kanzlerkandidaten immer wieder aufgefordert, richtig zu kämpfen. Und ausgerechnet bei seinem schwierigsten Auftritt in Söders Revier, wo ihm die Herzen nicht gerade zufliegen, ist Laschet das halbwegs gelungen. Die CSU schenkt ihm jedenfalls mehr als den tags zuvor von Parteichef Söder bestellten Applaus.

Am Sonntagabend muss der angeschlagene Boxer Armin Laschet schon in die nächste Runde. Im Fernseh-Triell (ARD und ZDF, ab 20.15 Uhr) mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz muss der Kanzlerkandidat der Union erneut beweisen, dass er sich nicht geschlagen gibt.

