Chaos in Berliner Wahllokalen, eine zweifelhafte Wahlrechtsreform: Wie kann man sich wehren, wenn man die Bundestagswahl für ungültig hält?

Am Tag nach der Bundestagswahl bleiben die Bilder aus den Berliner Wahlkabinen noch in Erinnerung. Dort hatten sich lange Schlangen gebildet. Teilweise konnten Stimmen nicht abgegeben werden. Andere Stimmen waren offenbar ungültig. Welche Auswirkungen kann das auf das Ergebnis der Bundestagswahl haben? Und wer und wie kann man Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen, wenn man etwas vorzubringen hat? Ein Überblick.

Wer kann Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen?

Einspruch einlegen kann grundsätzlich jeder Wahlberechtigte, informiert der Deutsche Bundestag. Es ist dabei egal, ob man von dem gerügten Verstoß selbst betroffen ist. Außerdem können Gruppen von Wahlberechtigten, die Landes- sowie der Bundeswahlleiter und der Präsident des Bundestages förmlich gegen die Wahl vorgehen.

Wie kann man Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen?

Bestimmte Fristen und Formvorgaben müssen beachtet werden. So muss der Einspruch schriftlich oder per Telefax eingelegt werden, eine E-Mail ist nicht ausreichend. Inhaltlich sollte möglichst konkret auf den beanstandeten Wahlfehler eingegangen werden, zudem ist eine Begründung nötig.

Beachtet werden muss zudem eine Frist von zwei Monaten. Sie endet für die Bundestagswahl 2021 am 26. November 2021 um 24 Uhr.

Wer prüft einen Einspruch?

Zuständig für die Prüfung eines Einspruchs ist der Deutsche Bundestag und dort der Wahlprüfungsausschuss. Letzterer berät über jeden Einspruch, formuliert eine Beschlussempfehlung und legt diese beim Bundestag zur Entscheidung vor. Auf der Internetseite des Deutschen Bundestags wird zudem versichert: Jeder Einspruchsführer erhält eine Rückmeldung.

Was sind die Folgen eines erfolgreichen Einspruchs?

Damit das Ergebnis einer Bundestagswahl für ungültig erklärt wird, müssen zwei Voraussetzungen vorliegen: Zunächst muss ein Wahlfehler vorliegen, der gegen das Bundeswahlgesetz verstößt. Darüber hinaus muss dieser Fehler aber auch Auswirkungen auf die Sitzverteilung haben, also "mandatsrelevant" sein.

Diesen Beschluss wiederum kann man mit einer Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Aber selbst wenn das Bundesverfassungsgericht einen relevanten Wahlfehler erkannt hat, erklärt es die Wahl nicht ohne Weiteres für ungültig. Zunächst greife ein gewisser "Bestandsschutz" des Parlaments, der mit dem Gewicht des Wahlfehlers abgewogen werden muss. In das Ergebnis einer Wahl will das Bundesverfassungsgericht nur geringstmöglich eingreifen.

Welche Probleme sind zur Bundestagswahl 2021 bereits bekannt?

Besonders im Fokus stehen aktuell die Probleme in Berliner Wahllokalen. Teilweise wurden dort offenbar Stimmzettel ausgegeben, die dem falschen Bezirk zugeordnet waren und daher ungültig gewesen sein könnten. Zudem konnten viele Wähler wegen langer Warteschlangen nicht oder erst deutlich nach 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Die zuständige Wahlleiterin konnte sich am Tag darauf die Fehler nicht erklären.

Und noch ein weiteres Damoklesschwert hängt über der Bundestagswahl: Es gibt Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Wahlrechtsreform, nach der bis zu drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden müssen. Dies könnte die Sitzverteilung so verzerren, dass sie nicht mehr ausreichend mit den Zweitstimmen und damit dem Wählerwillen übereinstimmt. In einem Eilverfahren konnte das Bundesverfassungsgericht darin zwar keinen offensichtlichen Verstoß gegen das Grundgesetz feststellen. Es ließ diese Möglichkeit aber für das Hauptsacheverfahren ausdrücklich offen. (mst-)