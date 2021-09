Bundestagswahl

vor 31 Min.

Dem Nichtwähler auf der Spur - ein Besuch in Zeitz

Plus In Sachsen-Anhalt war die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl am niedrigsten. Freiwillige wollen in einer abgehängten Gegend Menschen aus ihrem politischen Frust holen.

Von Vanessa Polednia

Am Platz der Deutschen Einheit in Zeitz ist Markttag. Wahlplakate der AfD und der Linken wechseln sich an den Straßenlaternen um das asphaltierte Gelände ab. Zwischen den Ständen mit Wurstwaren, Obst und Kleidung schlendern fast ausschließlich alte Menschen an diesem warmen Septembertag entlang. Der Altersdurchschnitt jener Truppe, die auf dem Platz Tische, Stühle und ein Schild mit der Aufschrift „Kostenloser Kaffee und Gespräche“ aufstellt, ist dagegen um einiges niedriger. Sie sind vom Projekt Gesellschaftsdenken und wollen mit Menschen über Demokratie und die Wahl ins Gespräch kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen