Bundestagswahl 2021: Gesamtergebnis und Ergebnisse für alle Wahlkreise

Deutschland ist bei der Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise eingeteilt - für alle finden Sie bei uns die Ergebnisse. Auch das Gesamtergebnis erhalten Sie hier.

Nach 16 Jahren endet die Ära Angela Merkel: Da sie nicht noch einmal als Kandidatin angetreten ist, bekommt Deutschland eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler. Aber welche Parteien setzen sich bei der Wahl durch? Darüber können 60 Millionen Wahlberechtigte entscheiden. Ab dem 26. September finden Sie alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 in diesem Artikel.

Die Bürger können nicht direkt eine Kanzlerin oder einen Kanzler wählen. Sie entscheiden mit ihrer Zweitstimme aber darüber, wie viele Sitze eine Partei im neuen Bundestag bekommt. Neben dem Wahlergebnis können Sie sich weiter unten die Sitzverteilung anzeigen lassen. Der Koalitionsrechner veranschaulicht, welche Parteien zusammen eine Mehrheit für eine Regierung hätten.

Neben dem Wahlergebnis für ganz Deutschland bekommen Sie bei uns auch die Ergebnisse für alle 299 Wahlkreise der Bundestagswahl 2021. Dabei geht es nicht nur um die Frage, welche Partei die meisten Zweitstimmen bekommt. In jedem Wahlkreis wird auch ein Direktkandidat mit den Erststimmen unmittelbar in den neuen Bundestag gewählt.

Bundestagswahl 2021: Wahlergebnis, Hochrechnung, Prognosen mit Sitzverteilung

Im Datencenter zur Bundestagswahl 2021 sehen Sie, welche Partei wie viel Prozent holt und wie die Sitzverteilung im Parlament künftig aussieht. Am 26. September werden ab 18 Uhr Prognosen und kurz darauf Hochrechnungen veröffentlicht, bevor später das Ergebnis folgt. Vor dem Wahlabend werden im Datencenter aktuelle Umfragen angezeigt.

Lesen Sie dazu auch

Koalitionsrechner: Wer kann nach der Bundestagswahl 2021 regieren?

Mit dem Wahlergebnis steht noch nicht automatisch fest, wie die künftige Regierung aussehen wird. Mehrere Parteien müssen sich zusammen auf eine Koalition einigen, um mit einer Mehrheit regieren zu können. Welche Regierungen wären theoretisch möglich? Das zeigt der folgende Koalitionsrechner basierend auf dem Ergebnis der Parteien CDU / CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Linke. Vor dem Wahlabend beruhen die Werte auf aktuellen Umfragen.

Wenn die Regierung steht, wählen die Abgeordneten im Bundestag die neue Kanzlerin oder den neuen Kanzler. Angetreten sind als Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021 Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für alle Wahlkreise in Deutschland für Erststimme und Zweitstimme

Deutschland ist zur Bundestagswahl in 299 Wahlkreise aufgeteilt, die alle ungefähr dieselbe Einwohnerzahl abdecken. Aus jedem Wahlkreis wird ein Direktkandidat ins Parlament gewählt. Das soll sicherstellen, dass Abgeordnete aus allen Regionen in Deutschland im Bundestag vertreten sind.

Bei uns bekommen Sie ab dem 26. September die Bundestagswahl-Ergebnisse für alle Wahlkreise in Deutschland. Sie können dann an dieser Stelle Links zu den Bundesländern und dann zum jeweiligen Wahlkreis folgen.

Wahlergebnisse: Das war das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl

Alle vier Jahre wählen die Menschen in Deutschland den Bundestag. Der Termin muss immer auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fallen, damit möglichst viele Bürger abstimmen können. Die Wahllokale haben bei einer Bundestagswahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Wahlberechtigten können ihre Stimmen aber ohne Angabe von Gründen schon vorher per Briefwahl abgeben.

Nach einer Wahl können sich die Verhandlungen über eine Koalition hinziehen. Nach der Bundestagswahl 2017 am 24. September hatte es zum Beispiel bis zum 14. März 2018 gedauert, bis das neue Kabinett vereidigt werden konnte und Angela Merkel einmal mehr zur Bundeskanzlerin gewählt wurde.

Ursprünglich wurde über eine sogenanne Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen verhandelnt. Nach wochenlangen Verhandlungen erklärte FDP-Chef Christian Linder die Gespräche aber für gescheitert und sagte dabei seinen oft zitierten Satz: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Letztendlich bildeten die Union und die SPD erneut eine Große Koalition.

Das war das Ergebnis der Bundestagswahl vor vier Jahren:

CDU / CSU : 32,9 Prozent

/ : 32,9 Prozent SPD : 20,5 Prozent

: 20,5 Prozent AfD : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent FDP : 10,7 Prozent

: 10,7 Prozent Linke: 9,2 Prozent

Grüne: 8,9 Prozent

Sonstige: 5,0 Prozent

Die CDU mit der damaligen Kanzlerkandidatin Angela Merkel wurde also stärkste Kraft, gefolgt von der SPD. Die AfD schaffte zum ersten Mal den Einzug in den Bundestag. Die FDP war in den vier Jahre davor nicht im Parlament vertreten und schaffte den Wiedereinzug.

In Deutschland muss eine Partei fünf Prozent der Zweitstimmen holen, um in den Bundestag einzuziehen. Das soll verhindern, dass das Parlament in viele kleine Parteien zerfällt. Alternativ können die Zweitstimmen einer Partei auch bei unter fünf Prozent gelten, wenn sie mindestens drei Direktkandidaten in den Bundestag bringen kann.

In jedem Wahlkreis haben die Parteien auch zur Bundestagswahl 2021 Direktkandidaten aufgestellt. Außerdem setzen sie im Wahlkampf auf besonders prominente Politiker als Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten. Hier ein Überblick zur Wahl 2021:

CDU / CSU : Armin Laschet als Kanzlerkandidat

/ : als Grüne: Annalena Baerbock als Kanzlerkandidat

als SPD : Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

: als AfD : Alice Weidel und Tino Chrupalla als Spitzenkandidaten

: und als Spitzenkandidaten FDP : Christian Lindner als Spitzenkandidat

: als Spitzenkandidat Linke: Janine Wissler und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten

(sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.