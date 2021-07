Jugendliche würden eher Union wählen - oder gar nicht: Eine gespaltene Generation?

Plus Eine repräsentative Umfrage zeigt: Jugendliche sehen den Klimaschutz als wichtigstes Thema - würde aber eher konservativ wählen. Ein Erstwähler gibt Einblick in seine Gedanken.

Sie sind jung, klimabewusst und ihren Eltern im Umgang mit digitalen Geräten und Sozialen Medien um Längen überlegen. Als Kanzlerin kennen sie eigentlich nur Angela Merkel, als DSDS-Juror Dieter Bohlen und als Bundestrainer Jogi Löw. Die Generation Z (GenZ). Ganz allgemein gesagt, gehören zur GenZ laut Sozialwissenschaftlern die Menschen, die zwischen 1997 und 2010 auf die Welt gekommen sind.