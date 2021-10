Bundestagswahl

vor 7 Min.

Sondierungsgespräche: Wieder sind die Frauen in der Unterzahl

Plus Im Wahlkampf versprachen die Parteien eine Politik, in der Frauen wie Männer gleichermaßen vertreten sind. Doch schon in den Sondierungen sind die Männer in der Mehrzahl.

Von Margit Hufnagel

Wer regiert künftig Deutschland? Nach der Bundestagswahl sind es die Sondierungsgespräche, in denen in diesen Tagen die wesentlichen Weichen gestellt werden. Dort werden mögliche Koalitionsverhandlungen vorbereitet und damit über die Zusammensetzung der Bundesregierung entschieden.

