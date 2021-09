Was wird aus Jens Spahn, wenn Laschet die Wahl verliert?

Plus Der Gesundheitsminister spielte im Team Laschet. Im verkorksten Wahlkampf der Union blieb ihm nur eine Nebenrolle – Corona war wichtiger. Das kann nun zum Vorteil werden.

Bevor Jens Spahn kommt, kommt erst einmal das Bundeskriminalamt. Egal, wo der CDU-Politiker in diesen Wochen auftaucht, checken Beamte vorher die Lage. Wer ist im Gebäude? Wo droht Gefahr? Gibt es einen zweiten Eingang? Derartige Sicherheitsmaßnahmen sind für einen Gesundheitsminister eigentlich nicht vorgesehen. Doch die Pandemie hat Spahns Job zu einem der gefährlichsten in der Politik gemacht. Er duckt sich selten weg – selbst wenn ihm blanke Wut entgegenschlägt.