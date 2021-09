Wir spielen Kanzler: Wer in der neuen Regierung was werden könnte

Offiziell haben gerade erst die Sondierungsgespräche begonnen, doch in den Parteien wird bereits über Kabinettsposten getuschelt - und auch wir haben Überlegungen dazu.

Verteilt werden Minister- und Staatssekretärsposten sowie Plätze im Parlamentspräsidium erst, wenn klar ist, welche Parteien miteinander regieren werden. Trotzdem kursieren im Flurfunk in Berlin schon jede Menge Namen. Wer könnte was werden, wer ginge womöglich leer aus? Verschiedene Landesverbände wollen dabei berücksichtigt werden, die Hälfte der Minister- und Staatssekretärsposten sollen von Frauen besetzt sein und auch der Osten darf nicht zu kurz kommen. Entschieden wird über all diese Fragen erst in der letzten Runde der Koalitionsverhandlungen. Wir allerdings spielen heute schon einmal Kanzler: Wie könnte ein neues Kabinett aussehen - in der aktuell wahrscheinlichsten Ampel-Koalition, aber auch in einer Jamaika-Koalition unter Führung der Union? Das haben wir hier zusammengestellt.

Klicken Sie sich hier durch eine mögliche Ampelkoalition

Ampelkoalition: Sieben Ministerien für die SPD, jeweils fünf für Grüne und Liberale. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolfoto)

Kanzleramt: Olaf Scholz würde Bundeskanzler und sein engster Vertrauter, Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt, ziemlich sicher Chef des Kanzleramtes. Foto: Thomas Kierok, ZDF, dpa

Finanzen: Klarer Favorit: FDP-Chef Christian Lindner. Das Ressort ist die Eintrittskarte für die Liberalen in die ungeliebte Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Auswärtiges Amt: Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock könnte Außenministerin werden. Foto: Federico Gambarini, dpa

Inneres: Justizministerin Christine Lambrecht kandidiert nicht noch einmal für den Bundestag. Als Ministerin aber würde die SPD-Frau aus Hessen gerne weitermachen. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Arbeit: Amtsinhaber Huberts Heil (SPD) leistet gut Arbeit und bleibt im Falle eines Falles wohl im Amt. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Justiz: Bei Lindner ist die frühere Generalsekretärin Linda Teuteberg zwar in Ungnade gefallen. Wenn der FDP-Chef Größe zeigt, macht er sie trotzdem zur Ministerin. Foto: Britta Pedersen, dpa

Bildung: Noch eine FDP-Frau: Bettina Stark-Watzinger aus Hessen. Ist bei den Liberalen gesetzt. Foto: Swen Pförtner, picture alliance, dpa

Gesundheit: Nicht das Wunschressort von SPD-Chefin Saskia Esken, aber ein Platz am Kabinettstisch. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Wirtschaft: FDP-Generalsekretär Volker Wissing war bereits Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Foto: Peter Steffen, dpa

Umwelt/Klima/Energie: Ein grünen Superministerium für den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. Foto: Axel Heimken, dpa

Entwicklung: Michael Theurer, der Chef der Südwest-FDP, hat Ambitionen und einen starken Landesverband im Rücken. Foto: Marijan Murat, dpa

Familie: Die Grüne Kathrin Göring-Eckardt kann in einer Ampel nicht Bundespräsidentin werden und wechselt daher ins Kabinett. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Verteidigung: Hier fällt häufiger der Name von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, gedient hat er nicht. Foto: Britta Pedersen, dpa-Zentralbild, dpa

Verbraucher/Agrar: Die SPD-Politikerin Katrin Budde aus Sachsen-Anhalt könnte über das Ost-Ticket ins Kabinett einziehen. Foto: Jens Wolf, dpa

Verkehr: Der Grüne Cem Özdemir profitiert vom Länderproporz und setzt sich knapp gegen Fraktionschef Anton Hofreiter durch. Foto: Michael Kappeler, dpa

Digitales: Der Münchner Grüne Dieter Janecek ist ein Mann mit Ehrgeiz und digitaler Expertise. Foto: Britta Pedersen Zurück Vorwärts

Klicken Sie sich hier durch eine mögliche Jamaika-Koalition

Jamaika-Koalition: Sechs Ministerien für die CDU, zwei für die CSU, fünf für die Grünen, vier für die FDP. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolfoto)

In einer Jamaika-Koalition wäre Armin Laschet Kanzler und Nathanael Liminski (hinten), sein Staatskanzleichef in Düsseldorf, vermutlich der Kanzleramtschef. Foto: dpa

Grünen-Chef Robert Habeck strebt mit Macht ins Finanzministerium. In dieser Konstellation stehen seine Chancen gut. Foto: Axel Heimken, dpa

Auswärtiges Amt: Könnte in alter liberaler Tradition an FDP-Chef Christian Lindner gehen. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Inneres: Andrea Lindholz von der CSU ist vom Fach. Im Moment Vorsitzende des Innenausschusses. Foto: Michael Kappeler, dpa

Arbeit: Johannes Vogel aus Nordrhein-Westfalen ist der profilierteste Sozialpolitiker der Liberalen. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Justiz: FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist Jurist. War schon Staatsanwalt und Richter. Foto: Peter Steffen, dpa

Bildung: Karin Prien, Landesministerin in Schleswig-Holstein, steht im Zukunftsteam der CDU für die Bildung und die Forschung. Foto: Carsten Rehder, dpa

Gesundheit: Die Südwest-CDU darf Laschet nicht übergehen. Deshalb könnte hier Annette Widmann-Mauz zum Zug kommen, die Vorsitzende der Frauenunion. Foto: Soeren Stache, dpa-Zentralbild, dpa

Wirtschaft: Friedrich Merz wäre lieber Finanzminister. Ins Kabinett aber gehört er auf jeden Fall. Foto: Michael Kappeler, dpa

Umwelt/Klima/Energie: Wie bei der Ampel, nur ohne Habeck, sondern mit Annalena Baerbock. Foto: Federico Gambarini, dpa

Entwicklung: Nicht sein Fachgebiet, aber für jeden Grünen ein Interessantes Ressort: Anton Hofreiter. Foto: Michael Kappeler, dpa

Familie: Steile These: Katrin Göring-Eckardt beginnt, wird im Mai Bundespräsidentin und übergibt dann an Ekin Deligöz aus Neu-Ulm, eine der profiliertesten Familienpolitikerinnen der Grünen und stark im Kinderschutzbund engagiert. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Verteidigung: Die FDP hat ein Frauenproblem, aber sie hat eine Verteidigungsexpertin: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Foto: Fabian Sommer, dpa

Landwirtschaft/Verbraucher: Für die CSU ein wichtiges Ressort. Wäre ein möglicher Posten für den Oberbayern Stephan Mayer. Foto: Christoph Soeder, dpa

Verkehr: FDP-Mann Michael Theurer ist zwar Wirtschafts- und Bildungsexperte, aber flexibel. Foto: Marijan Murat, dpa

Digitales: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Sylvia Breher aus Niedersachsen dürfte einen Platz im Kabinett sicher haben. Foto: Moritz Frankenberg, dpa Zurück Vorwärts

Auch andere einflussreiche Ämter könnten wechseln

Mit im Postenlotto sind darüber hinaus noch jede Menge anderer einflussreicher Ämter. Gesundheitsminister Jens Spahn etwa, heißt es, schiele auf den Fraktionsvorsitz der Union. Den hat sich zwar zunächst wieder Ralph Brinkhaus gesichert - allerdings nur für ein halbes Jahr. Bei der FDP gilt der Niedersachse Christian Dürr als Favorit auf die Fraktionsspitze, bei den Grünen hängt vieles davon ab, ob Fraktionschef Anton Hofreiter Minister werden kann. Die SPD als stärkste Kraft dürfte sie wohl den Bundestagspräsidenten stellen, zum Beispiel in Person des gegenwärtigen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, um dessen Nachfolge an der Spitze der Fraktion sich dann möglicherweise der Parteilinke Matthias Miersch bewerben würde. So hängt, wie man sieht, alles mit allem zusammen.