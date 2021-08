Das Camp lag in völliger Dunkelheit: Ein Afghanistan-Rückkehrer erzählt

Plus Philipp Hopf ist einer der letzten Soldaten, die aus Afghanistan heimgekommen sind. Zurück im sicheren Ulm erinnert er sich an seinen gefährlichen Einsatz.

Als die ersten Bundeswehr-Soldaten nach Afghanistan flogen, war Philipp Hopf noch ein Kind. Die Zeitungen, die Anfang 2002 vom Abflug der 70 Männer an den Hindukusch berichteten, konnte er gerade so lesen. Heute, fast 20 Jahre später, ist Philipp Hopf Oberfeldwebel – und einer von denen, die das Camp Marmal bei Masar-i-Scharif ausgeräumt haben wie bei einer Wohnungsauflösung. Mitte Juni ist der Ulmer mit einer der letzten Militärmaschinen nach Deutschland zurückgekehrt.