29.04.2021

Bye, bye Lockdown: Wie sich die Briten zurück ins Leben stürzen

Plus In Großbritannien sind die Corona-Regeln sind gelockert. So erlebt unsere Korrespondentin Katrin Pribyl in London die schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Von Katrin Pribyl

Plötzlich bricht Applaus aus inmitten von Soho – und aus allen Richtungen stimmen die Menschen ein. Sie klatschen, pfeifen, strecken die Arme in den Himmel, manche tanzen auf der Straße, andere prosten sich mit einem Pint Bier zu. Es herrschte spürbar Erleichterung am vergangenen Montag, als nach fast vier Monaten harten Lockdowns wieder die Außenbereiche von Pubs und Restaurants öffnen durften, genauso wie Geschäfte, Fitnessstudios und Friseure. Seitdem ist London und ganz England, kurz darauf auch der Rest des Königreichs, wieder zurück im Leben.

Themen folgen