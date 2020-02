vor 59 Min.

CDU-Innenpolitiker skeptisch zu Waffenrechtsverschärfungen

Nach der Gewalttat in Hanau wird über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg glaubt nicht, dass das nützlich wäre.

In der Debatte über politische Konsequenzen nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag von Hanau hat sich der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg ( CDU) skeptisch zu einer möglichen weiteren Verschärfung des Waffenrechts geäußert. Er glaube, das werde am Ende nicht die Lösung des Problems sein, sagte er am Freitag im Deutschlandfunk. Die Ursachen seien sehr viel tieferliegend. Middelberg verwies darauf, dass das Waffenrecht gerade erst verschärft worden sei.

Nach Gewalttat in Hanau: Täter hatte eine Besitzerlaubnis

Bei jedem, der eine Waffe besitze oder eine neu erwerben wolle, gebe es jetzt eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, um festzustellen, ob es über ihn Erkenntnisse gebe. "Das schließt einen großen Teil derer, die irgendwie problematisch werden könnten, aus." Bei dem mutmaßlichen Täter von Hanau hätte das aber wahrscheinlich nicht zum Ergebnis geführt, wenn es keine Erkenntnisse über ihn gebe und er vorher nicht auffällig geworden sei.

Der 43-Jährige hatte nach Auskunft der zuständigen Kreisbehörde im Jahr 2013 eine waffenrechtliche Besitzerlaubnis bekommen. In der Waffenbesitzkarte des Sportschützen seien zuletzt zwei Waffen eingetragen gewesen. (dpa)

