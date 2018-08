CDU-Konservative fordern offenes Rennen um Unions-Fraktionsvorsitz

Wettbewerb belebt das Geschäft. Auch in der Politik.



Nach dem Einbruch der CDU bei der Bundestagswahl haben viele auf eine Erneuerung gehofft. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden könnte der verspätete Auftakt dafür sein.



Die Parteienlandschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Will sich die CDU dieser Herausforderung mit einem bloßen "Weiterso" stellen? Kaum vorstellbar!

