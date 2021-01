vor 31 Min.

CDU-Parteitag 2021 - Ablauf und Zeitplan heute: Wann ist die CDU-Vorsitz-Wahl?

Beim CDU-Parteitag 2021 steht heute auch die Wahl des neuen Vorsitzenden auf dem Programm. Wir geben einen Überblick über Zeitplan und Ablauf.

Beim digitalen CDU-Parteitag 2021 steht heute nun die Wahl des Vorsitzenden auf dem Programm. Mit Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen gibt es drei Kandidaten, die CDU-Chef werden möchten. Mit der Frage nach dem Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl will die Union das noch nicht verknüpfen. Das ist eine Entscheidung, die wohl erst im Frühjahr getroffen wird.

Der Parteitag sollte ursprünglich am 25. April 2020 stattfinden - wurde wegen der Corona-Krise aber zuerst auf den Dezember und schließlich auf den aktuellen Termin verschoben. Er begann bereits am Freitagabend, die CDU-Vorsitz-Wahl steht aber erst am heutigen Samstag an.

Wie ist der Ablauf beim CDU-Parteitag 2021 genau geplant? Der Zeitplan sieht vor, dass er am 15. Januar von 18 bis 21 Uhr und am 16. Januar von 9.30 Uhr bis 15 Uhr läuft. Wir geben einen Überblick über das komplette Programm, wie es die CDU angekündigt hat - und zu dem weit mehr gehört als die Wahl des neuen CDU-Chefs.

CDU-Parteitag 2021: Ablauf und Zeitplan am 15. Januar

Der Auftakt des CDU-Parteitages 2021 ist gelungen. Hier finden Sie den Zeitplan:

Beginn um 18 Uhr

Eröffnung, Begrüßung, ökumenische Andacht und Ehrung der Verstorbenen

Rede der bisherigen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer

Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel

von Bundeskanzlerin Rede des Generalsekretärs Paul Ziemiak

Ehrungen zum "Preis für innovative Parteiarbeit"

Grußwort des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder

des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Bericht des Bundesschatzmeisters Philipp Murmann

Bericht des Mitgliederbeauftragten Henning Otte

Wahlen : Vorstand der Europäischen Volkspartei (EVP), Kongresse der EVP, Mitgliederbeauftragter, Bundesparteigericht

: Vorstand der (EVP), Kongresse der EVP, Mitgliederbeauftragter, Bundesparteigericht Grußwort von Ursula von der Leyen , Präsidentin der Europäischen Kommission

von , Präsidentin der Europäischen Kommission Ende um 21 Uhr

CDU-Parteitag 2021: Ablauf mit CDU-Vorsitz-Wahl am 16.1.2021

Beginn um 9.30 Uhr

Eröffnung des zweiten Tages

Reden der Kandidaten für den CDU-Vorsitz

CDU-Vorsitz-Wahl: erster Wahlgang, Ergebnis, zweiter Wahlgang

Bericht von Ralph Brinkhaus , Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion

, Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion Bericht von Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU /CSU-Gruppe im EU-Parlament

/CSU-Gruppe im EU-Parlament Grußwort vom EVP-Präsidenten Donald Tusk

vom EVP-Präsidenten Grußwort von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz

von Bundeskanzler Grußwort von Swetlana Tichanowskaja , Oppositionsführerin in Belarus

von , Oppositionsführerin in Wahlen : stellvertretende CDU-Vorsitzende, Bundesschatzmeister, Mitglieder des Präsidiums, Mitglieder des Bundesvorstands

: stellvertretende CDU-Vorsitzende, Bundesschatzmeister, Mitglieder des Präsidiums, Mitglieder des Bundesvorstands Antragsberatungen

Rede des neuen CDU-Vorsitzenden

Verabschiedung

voraussichtliches Ende um 15 Uhr

Das Ergebnis der CDU-Vorsitz-Wahl muss nach dem Parteitag noch schriftlich und rechtssicher durch eine Briefwahl bestätigt werden. Dabei wird aber nur noch der Kandidat antreten, der die Wahl auf dem Parteitag gewonnen hat - ein anderes Ergebnis ist also nicht möglich.

Übertragung: CDU-Parteitag im Live-Stream

Die CDU überträgt den Parteitag in voller Länge im Live-Stream im Internet. Hier gelangen Sie zur Übertragung auf der offiziellen Seite: zur Website. (sge)

