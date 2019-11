vor 41 Min.

CDU lehnt Urwahl über Kanzlerkandidaten ab

Wird Annegret Kramp-Karrenbauer die Kanzlerkandidatin von CDU und CSU? Das ist auch nach dem Parteitag in Leipzig noch nicht entschieden.

Wie entscheidet sich die CDU in der Frage der Kanzlerkandidatur zur nächsten Bundestagswahl? Das ist offen. Eine Urwahl wird es aber nicht geben.

Die CDU lehnt eine Urabstimmung über ihren Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl ab. Die Delegierten des Parteitags in Leipzig stimmten am Samstag mit großer Mehrheit gegen entsprechende Anträge für einen Mitgliederentscheid. Traditionell hat bei der CDU der oder die Parteivorsitzende den Erstzugriff auf die Kanzlerkandidatur. Vor allem die Junge Union (JU) hatte sich jedoch für eine Urwahl stark gemacht, was auch als Affront gegen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden wurde.

Kramp-Karrenbauer hatte auf dem Parteitag am Vortag ihren Führungsanspruch bekräftigt. Eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur war das aber noch nicht. Als ihr schärfster Rivale gilt der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Er versicherte ihr in Leipzig seine Loyalität, betrachtet die K-Frage aber als offen. CSU-Chef Markus Söder hatte die Schwesterpartei ausdrücklich vor einer Urwahl gewarnt.

Setzt die CDU in der Kanzlerfrage auf Regionalkonferenzen?

Neben dem Urwahl-Antrag der JU lehnten die Delegierten mehrheitlich auch ähnliche Anträge mehrerer Kreisverbände ab: für einen Mitgliederentscheid oder eine Mitgliederbefragung oder eine Direktwahl des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl durch die Mitglieder.

Möglicherweise wird die CDU bei wichtigen Personalien wie der Kanzlerkandidatur aber auch künftig auf Regionalkonferenzen setzen, wie es sie voriges Jahr im Kandidatenrennen um den Parteivorsitz gegeben hatte. Ein Antrag des Kreisverbands Ravensburg, die Mitglieder über dieses Format stärker einzubinden, wurde zur weiteren Beratung an eine Struktur- und Satzungskommission der Partei überwiesen. (dpa)

Vor dem CDU-Parteitag gab es viel Kritik an der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Eine Einschätzung von Rudi Wais, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen. Video: Augsburger Allgemeine

