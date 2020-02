vor 1 Min.

CDU plant Sonderparteitag nun wohl doch noch vor dem Sommer

Eigentlich wollte die CDU erst Ende des Jahres über den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur entscheiden. Nach der Wahl in Hamburg könnte nun aber alles viel schneller gehen.

Von Stefan Lange

Die CDU will die Wahl eines neuen Vorsitzenden nicht auf die lange Bank schieben. Einen Sonderparteitag soll es noch deutlich vor der im Juli beginnenden parlamentarischen Sommerpause geben, wie am Montag aus Parteikreisen verlautete. Ein Bericht der Nachrichtenagentur dpa, wonach am 25. April gewählt werden soll, wurde zunächst nicht bestätigt. Klarheit wurde von einer Pressekonferenz mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am frühen Nachmittag erwartet.

Zunächst das Präsidium und später auch der Bundesvorstand der Partei beraten seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus über das weitere Vorgehen. Nachdem Kramp-Karrenbauer ihren Verzicht auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur erklärt hat, muss die CDU-Spitze neu besetzt werden. Bislang liegen dazu offiziell die Bewerbungen des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen sowie zweier weitere Kandidaten vor, deren Namen nicht genannt werden. Bekannt ist aber, dass sich neben Röttgen noch die CDU-Politiker Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn für den Parteivorsitz interessieren.

Weitere Interessenten können praktisch jederzeit dazukommen. Nach den Parteistatuten müssen Kandidaten für den Parteivorsitz von einem Kreisverband nominiert werden. Alternativ kommen dafür auch Bezirks- oder Landesverbände sowie CDU-Vereinigungen wie die CDA oder die MIT in Frage. Last-Minute-Kandidaten können auch noch beim Parteitag selbst ihren Hut in den Ring werfen – Voraussetzung dafür ist der Vorschlag durch mindestens einen stimmberechtigten Delegierten.

Pateivorsitz der CDU: Kommt eine Team-Lösung?

Kramp-Karrenbauer hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, Parteivorsitz und Spitzenkandidatur auf dem regulären Bundesparteitag Anfang Dezember in Stuttgart zu klären. Dieser Fahrplan wurde aber über den Haufen geworfen – nicht zuletzt wegen des Drucks durch den Koalitionspartner CSU, der auf eine schnelle Klärung der Personalsituation in der großen Schwesterpartei dringt.

Weiter schwieriger als die Suche nach einem passenden Termin gestaltet sich nach Angaben von Teilnehmer derzeit die Bestimmung des Verfahrens. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet etwa präferiert eine Team-Lösung, von der bisher aber auch noch niemand weiß, wie genau die aussehen soll. Röttgen lehnt das dem Vernehmen nach aber ab und ist auf eine klassische Kampfkandidatur eingestellt.

