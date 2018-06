vor 48 Min.

CDU und CSU sollten einander mehr gönnen Politik

Die Einigung in Europa wird den Flüchtlingsstreit nicht beenden. Dennoch sollten CDU und CSU ihre Erfolge gegenseitig anerkennen – um zusammen stark zu sein.

Von Gregor Peter Schmitz

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen einem Politiker und einem Populisten? Zu letzterem hat sich noch nicht herumgesprochen, dass Politik ohne Kompromisse unmöglich ist. Dass ein Kompromiss, wie der Aphorismus sagt, zwar aus Halbheiten besteht, die nie ein Ganzes ergeben. Aber dass dies nur in der Mathematik unmöglich ist, in einer Demokratie hingegen unerlässlich.

Was sich in Brüssel gerade abgespielt hat, um eine „europäische Lösung“ in der Asylpolitik rangen, erfüllt alle Merkmale eines solchen Kompromisses. Ganzheitlich ist der Ansatz danach ganz bestimmt nicht, ganz zufrieden ist auch niemand.

CDU und CSU sollten wieder Kompromisse wagen

Dennoch sollte man diesen Kompromiss mit all seinen offenkundigen Schwächen loben, statt neu zu lamentieren. Vor allem aber sollte er eine Blaupause werden für die viel gravierendere Kompromisssuche – direkt zwischen Angela Merkel und ihrem Bundesinnenminister Horst Seehofer, indirekt zwischen CDU und CSU, eine der erfolgreichsten politischen Partnerschaften der deutschen Geschichte.

Auch in deren Ringen prallen kompromisslose Ansichten aufeinander. Die jener Christsozialen, die glauben, dass Kanzlerin Merkel nicht nur massiven Rechtsbruch begangen habe, als sie die Grenzen öffnen ließ (oder, genauer gesagt: nicht verschloss). Die ihr unterstellen, seitdem eine europäische Lösung immer wieder versprochen, aber stets vertagt zu haben – und so eine Spaltung der Gesellschaft sowie den Aufstieg der AfD in Kauf genommen zu haben, selbst im boomenden Bayern, wo doch niemals eine Partei rechts von der CSU hoffähig werden sollte.

Auf der radikal anderen Seite stehen Merkelianer, die sich – unverdrossen und alternativlos – als humanitäre Großtäter feiern lassen und den Bayern vorwerfen, nur aus Panik vor dem Verlust der absoluten Mehrheit mit Ängsten der Bevölkerung zu spielen.

Die Flüchtlingsfrage wird sich ohne Kompromisse nicht lösen lassen

Die Wahrheit liegt, und das ist keine Plattitüde, dazwischen. Ja, vieles lässt sich kritisieren an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Sie hat nicht nur vor der Krise Warnzeichen ignoriert, sie hat auch in der Krise die Sorgen der Bevölkerung unterschätzt – die sich oft eben eher von Gefühlen als von Statistiken leiten lässt.

Chronologie: Der Asyl-Streit zwischen CSU und CDU 1 / 26 Zurück Vorwärts 31. August 2015: "Wir schaffen das", sagt Merkel über die Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen. Seehofer nennt das einen Fehler.

9. Oktober 2015: Der CSU-Chef droht mit einer Verfassungsklage, falls der Bund den Flüchtlingszuzug nicht eindämmen sollte. Nach einer Aussprache mit der CDU legt er das Vorhaben kurz darauf ad acta.

20. November 2015: Auf dem CSU-Parteitag in München kritisiert Seehofer die Kanzlerin auf offener Bühne, während sie neben ihm steht.

3. Januar 2016: Seehofer fordert erstmals eine konkrete Obergrenze: maximal 200.000 neue Flüchtlinge pro Jahr. Merkel ist strikt dagegen.

9. Februar 2016: Seehofer nennt die offenen Grenzen für Flüchtlinge im Herbst 2015 "eine Herrschaft des Unrechts".

4./5. November 2016: Merkel nimmt erstmals nicht an einem CSU-Parteitag teil.

20. November 2016: Merkel kündigt ihre vierte Kanzlerkandidatur an.

24. November 2016: Der CSU-Chef macht eine Begrenzung der Zuwanderung zur Bedingung für eine erneute Regierungsbeteiligung.

6. Februar 2017: Seehofer erklärt offiziell, die CSU unterstütze Merkel bei der Bundestagswahl. Zuvor war lange ein eigener Kanzlerkandidat nicht ausgeschlossen.

1. April 2017: In einem Interview bezeichnet Seehofer Merkel als "unser größter Trumpf". Nur mit ihr sei die Wahl zu gewinnen.

3. Juli 2017: Eine Obergrenze für Flüchtlinge kommt im Wahlprogramm der Union nicht vor. Im gesonderten CSU-Programm "Bayernplan" wird sie aber festgehalten. Seehofer macht sie erneut zur Koalitionsbedingung.

20. August 2017: In einem Interview nennt Seehofer eine Obergrenze nicht mehr ausdrücklich als Bedingung für eine Koalition nach der Wahl.

24. September 2017: Trotz Verlusten gewinnt die Union die Bundestagswahl, doch die CSU stürzt auf für ihre Verhältnisse katastrophale 38,8 Prozent ab. Fehler der Union im Wahlkampf sieht Merkel nicht.

8. Oktober 2017: Vor anstehenden Gesprächen mit anderen Parteien über mögliche Koalitionen verständigen sich CDU und CSU auf das Ziel, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Ausnahmen sind möglich. Das Wort "Obergrenze" taucht in der Einigung nicht auf.

15. Dezember 2017: Merkel ist wieder auf dem CSU-Parteitag zu Gast. Die Schwesterparteien demonstrieren Geschlossenheit.

12. März 2018: Union und SPD unterschreiben ihren Koalitionsvertrag. Seehofer wird als Innenminister in Merkels viertem Kabinett zuständig für Migration und Flüchtlinge. Er kündigt einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" an.

15. März 2018: Seehofer sagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Die Kanzlerin grenzt sich von ihm ab.

10. Juni 2018: In der ARD-Sendung "Anne Will" spricht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen die CSU-Forderung nach einer Zurückweisung bestimmter Asylbewerber an der deutschen Grenze aus. Sie wolle, dass Deutschland "nicht einseitig national" handle.

11. Juni 2018: Seehofer verschiebt überraschend die für den Folgetag geplante Vorstellung seines Masterplans. Hintergrund sind Differenzen mit Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlinge an der Grenze, einem wichtigen Punkt des Masterplans.

12. Juni 2018: Die CSU beharrt auf ihrer Forderung – und setzt auf eine Konfrontation mit der Kanzlerin: "Wir setzen den Punkt durch", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Unterstützung bekommt Seehofer derweil auch aus den Reihen der CDU. Das wird auch in einer gemeinsamen Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU deutlich.

13. Juni 2018: Ein abendliches Krisentreffen zwischen Merkel und Seehofer endet ohne Annäherung. Merkel will zwei Wochen Zeit gewinnen und bis zum EU-Gipfel Ende Juni bilaterale Vereinbarungen mit anderen Staaten treffen. Die CSU lehnt das ab: Sie will umgehend auf nationaler Ebene handeln, bevor es mögliche europäische Schritte gibt.

14. Juni 2018: Der Konflikt eskaliert: Eine laufende Bundestagsdebatte muss unterbrochen werden, die Abgeordneten von CDU und CSU beraten in getrennten Sitzungen mehr als vier Stunden lang über den Asylstreit. Seehofer droht Merkel mit einem "Alleingang". Eine Entlassung des Innenministers, ein Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU oder gar der Regierungskoalition – zwischenzeitlich erscheinen viele Szenarien möglich.

15. Juni 2018: Der Bundestag befasst sich in einer aktuellen Stunde mit der Flüchtlingspolitik. Die Opposition kritisiert die Union dabei wegen des Asylstreits scharf. Derweil beharren CDU und CSU auf ihren Positionen.

16. Juni 2018: CDU-Politiker warnen die CSU eindringlich vor einem Bruch der Union und fordern Kompromissbereitschaft.

17. Juni 2018: Eine Annäherung zeichnet sich über das Wochenende nicht ab – die Fronten bleiben verhärtet.

18. Juni 2018: Der Streit wird vertagt. CDU und CSU einigen sich darauf, dass Merkel zwei Wochen Zeit bekommt, um in der Flüchtlingsfrage bilaterale Abmachungen mit anderen EU-Staaten zu erreichen. Erst dann soll über mögliche Zurückweisungen an der Grenze entschieden werden, es gebe keinen "Automatismus", hob Merkel hervor. Umgehend zurückgewiesen werden sollen aber Flüchtlinge mit Einreise- oder Aufenthaltsverbot. Zugleich droht Merkel Seehofer am Montag mit ihrer "Richtlinienkompetenz" als Kanzlerin. (dpa/AFP)

Zugleich hat Angela Merkel aber längst viele Anpassungen vollzogen. Die Zahl der Flüchtlinge ist stark gesunken, und weder der soziale Friede noch unsere innere Sicherheit stehen vor dem Kollaps. Zudem treiben viele Wähler auch andere Zukunftsthemen um als nur die Flüchtlingskrise – zumal Einwanderung nötig bleiben wird, um unseren Wohlstand zu bewahren. Wirtschaftsvertreter, gerade in bayerischen Boomregionen, sind oft die größten Pragmatiker in der Flüchtlingspolitik.

Die Union ist eine Volkspartei – und muss es bleiben

Deswegen sollten beide Seiten die älteste politische Kunst praktizieren: Sich gegenseitig Erfolge zuzugestehen, damit alle besser aussehen. Die CSU kann reklamieren, dass dank ihr das Thema Flüchtlingsverteilung in Europa wieder Fahrt aufgenommen hat und Merkel ihre Flüchtlingspolitik endgültig revidiert hat – und die Partei kann nun darauf drängen, dass das nun Beschlossene (anders als in den Jahren zuvor) umgesetzt wird.

Umgekehrt vermag Frau Merkel für sich zu beanspruchen, an Multilateralismus in Europa festgehalten zu haben, so mühsam und nervig dieser oft ist. Und damit letztlich die CSU an ihre stolze Tradition als Europapartei erinnert zu haben.

Gönnen sich beide Seiten so viel, würden Diskussionen über Sachfragen überflüssig. Dann könnte sich die Union wieder auf das konzentrieren, worum uns immer mehr Demokratien beneiden – noch eine erfolgreiche Volkspartei zu sein.

