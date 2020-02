vor 1 Min.

CSU-Chef Markus Söder: "Robert Habeck ist ein politischer Wanderprediger"

Exklusiv CSU-Vorsitzender Markus Söder bezweifelt das strategische Geschick von Grünen-Chef Robert Habeck. Das Programm der Grünen findet er zu links.

CSU-Vorsitzender Markus Söder kritisiert im Interview mit der Augsburger Allgemeinen den Parteivorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. "Er erscheint mir momentan eher wie ein politischer Wanderprediger als ein strategisch agierender Parteivorsitzender", sagte Söder. "Man nimmt derzeit auch Frau Baerbock in der Öffentlichkeit stärker wahr", fügte er hinzu.

Markus Söder: "Die Grünen haben im Moment ein linkes Programm"

Mit Blick auf eine mögliche schwarz-grüne Koalition warnte Söder vor übertriebenen Erwartungen: " Die Grünen haben im Moment ein linkes Programm: Enteignungen, Schulden, Steuererhöhungen, Verbote von Straßenbau und die Bekämpfung des Autos." Söder erklärte: "Dieses scharfe Programm steht in diametralem Gegensatz zu dem eher vermittelnden Auftreten ihrer Parteivorsitzenden."

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Bild: Soeren Stache, dpa (Archiv)

Mit Blick auf die Debatte um die Führungsfrage in der Schwesterpartei CDU sagte Söder: "Ich habe im Kabinett in Bayern für die CSU die Parität von Frauen und Männern herbeigeführt. Das gab es noch nie in der CSU und das ist auch ein Anspruch für die Zukunft. Ich bin guter Dinge, dass auch die CDU die richtige Zusammensetzung von Männern und Frauen, von Alt und Jung und Ost und West finden wird."

Lesen Sie hier das ganze Interview mit Markus Söder: "Ohne die CSU wird man kein Kanzlerkandidat"

Spahn, Laschet, Röttgen oder Merz - wer wäre der ideale Kanzlerkandidat für die CDU? Klicken Sie auf die Markierungen auf den Händen, um die Meinung unserer Redakteure zum jeweiligen Kandidaten zu erfahren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen