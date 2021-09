"Sauschlechtes" Ergebnis: Der CSU stehen schwierige Wochen bevor

Die bayerischen Christsozialen geben der Schwesterpartei CDU die Schuld am Absturz der Union. Jetzt besteht Gesprächsbedarf – auch mit Blick auf die Landtagswahl in zwei Jahren.

Was waren das einst für rauschende Wahlpartys bei der CSU: Da drängten sich Funktionäre und Anhänger in Saal und Foyer der Hanns-Seidel-Stiftung, prosteten einander zufrieden zu und warteten einmal sogar bis nach Mitternacht auf ihren Parteivorsitzenden, der nach der „Elefantenrunde“ im Fernsehen eilig nach München flog, um sich im Kreis der Hardcore-Fans noch feiern zu lassen. Damit ist es vorerst vorbei. Die CSU hat abgerüstet – schon lange vor dem Wahltag. Statt einer „Wahlparty“ in den weitläufigen Räumen der Stiftung gibt es nur einen „Wahlabend“ in der Kantine der Landesleitung.

Parteichef Markus Söder hat von vorneherein klargestellt, dass er nicht die Absicht hat zu kommen. Er ist in Berlin und wird erst am Montagfrüh zur CSU-Vorstandssitzung wieder in München sein. Die Mitglieder des Parteivorstands waren gar nicht erst eingeladen. Und all jenen, die in dieser schweren Stunde dennoch gekommen sind, weil man halt doch irgendwie zusammenstehen muss, ist nicht nach Feiern zumute.

Die ersten Nachrichten aus dem Flurfunk verheißen nichts Gutes für die Union. In mehreren Umfragen liegt die SPD vorne. Die wenigen CSU-Funktionäre und -Mitarbeiter in der Kantine halten sich im Hintergrund und geben sich wortkarg. Staatskanzleichef Florian Herrmann stellt sich als Erster den Journalisten und gibt offen zu, ziemlich nervös zu sein: „Am Wahltag macht man zwei Kreuze, am Tag danach drei.“ Nur ganz hinten im Eck, als wollten sie nicht gefilmt werden, hat sich ein kleines Häuflein junger CSU-Mitglieder versammelt.

Markus Blume: „Wir haben immer gesagt, es wird eng“

Um 18 Uhr löst sich die Spannung. Erste Meldung: Union und SPD liegen gleichauf – zaghafter Applaus aus der hinteren Ecke des Raums. Zweite Meldung: Die CSU holt in Bayern 33 Prozent der Stimmen – freudiger Applaus. Dritte Meldung: Im neuen Bundestag wird es schon rein rechnerisch nicht für ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, Grünen und Linken reichen – begeisterter Jubel.

Erst jetzt lässt sich Generalsekretär Markus Blume blicken und gibt ein kurzes Statement. „Wir haben immer gesagt, es wird eng“, erklärt er sichtlich erleichtert und legt den Schwerpunkt gleich auf das, was für ihn das Erfreulichste dieses Wahlabends ist. „Wir haben einen Linksrutsch verhindert. Dieses Wahlziel, das wir klar formuliert haben, das haben wir erreicht“, sagt Blume und zieht sich gleich wieder zurück.

Die Stimmung in der CSU-Kantine ist alles andere als überschäumend. Ein paar Witze werden dennoch gerissen. Söder, der von Blume nach seinem gescheiterten Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union kurzerhand zum „Kandidat der Herzen“ ernannt wurde, werde jetzt eben von seiner Partei zum „Wahlsieger der Herzen“ gekürt werden, frotzelt ein Journalist. Die CSU habe schließlich hinterher immer noch genau erklären können, warum alles besser gelaufen wäre, wenn die große Schwesterpartei schon im Vorfeld die Ratschläge aus München beherzigt hätte.

Dass es auch ernsthaft in diese Richtung laufen könnte, zeigen die Aussagen des Europaabgeordneten und schwäbischen CSU-Bezirkschefs Markus Ferber. Er ist, obwohl es keine Extra-Einladung an die CSU-Vorstandsmitglieder gab, nach München in die Parteizentrale gekommen. „Union und SPD sind im Moment gleichauf“, sagt Ferber. Ein belastbares Ergebnis werde es vermutlich erst am Montagfrüh geben. Aber schon jetzt sei klar: „Die Aufholjagd, die – leider etwas zu spät – mit dem CSU-Parteitag begann, hat immerhin noch funktioniert. Aber die CDU hat schon vom Start weg einen möglichen klaren Wahlsieg verbummelt.“

Günther Beckstein: „Sauschlechtes Ergebnis, auch in Bayern“

Dass die CSU mit einem Ergebnis von 32 oder 33 Prozent in Bayern nicht zufrieden sein kann, räumt Ferber ein. Es dürfe aber nicht übersehen werden, dass dafür zwei Effekte ursächlich seien, die nichts mit der CSU zu tun haben: „Wir können in Bayern nicht bei 50 Prozent landen, wenn die CDU im restlichen Deutschland nur bei 20 Prozent liegt. Und zweitens: Wir haben in Bayern mit den Freien Wählern einen Koalitionspartner, der einen ungehörigen Wahlkampf hingelegt hat“, sagt Ferber und schiebt an die Adresse von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger noch drohend hinterher: „Auch darüber werden wir reden müssen.“

Weitere Kommentare aus der CSU müssen an diesem Abend via Telefon eingeholt werden. Der frühere Ministerpräsident Günther Beckstein spricht offen von einem „sauschlechten Ergebnis, auch in Bayern“. Die SPD habe sich geschlossen gezeigt und den „eher rechten Olaf Scholz“ nach vorne gestellt. Bei der Union habe es dagegen mit Querelen begonnen: Erst die schwierige Suche nach einem Vorsitzenden für die CDU, dann der lange Entscheidungsprozess zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Der Endspurt im Wahlkampf der Union sei „zu spät gekommen“.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bezirkschefin der CSU in Oberbayern, zeigt sich erleichtert. „Das Ergebnis ist besser als befürchtet. Wir haben einige Wochen in den Abgrund geblickt. Jetzt hat es sich gezeigt, dass es sich doch lohnt, wenn man gemeinsam kämpft.“

Ex-CSU-Chef Erwin Huber spricht von einem „ernüchternden Ergebnis“. Der Wahlkampf war aus seiner Sicht mangelhaft. Immerhin aber habe die CSU deutlich besser abgeschnitten als die Union insgesamt. „Die CSU muss jetzt nicht in Sack und Asche gehen, auf Teamarbeit setzen und den Fokus auf die Landtagswahl 2023 richten.“

Barbara Stamm: Wahlergebnis der Union „erschütternd“

Die frühere Landtagspräsidentin und langjährige Vize-Parteichefin Barbara Stamm nennt das Wahlergebnis der Union „erschütternd“. Sie sei „zutiefst“ davon überzeugt, dass sich ihre Partei nun ernsthaft damit befassen müsse, „dass es nicht von Wahl zu Wahl weiter nach unten geht“. Manuela Schwesig (SPD) habe in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, was es heißt, wenn eine Politik das Vertrauen der Menschen habe. Der CSU stehen, so viel ist schon am Wahlabend klar, schwierige Wochen bevor – nicht nur in Berlin, auch in München. Die Liste möglicher oder tatsächlicher Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen, die nun zumindest parteiintern auf den Tisch kommen werden, ist lang: Söders frühe Festlegung auf einen Kurs in Richtung Schwarz-Grün, auf dem auch seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur ruhte, gilt vielen in der CSU als grundlegender strategischer Fehler. Das habe Stammwähler verschreckt, die im weiteren Verlauf des Wahlkampfs nicht mehr einzufangen gewesen seien.

Viele taktische Fehler seien gefolgt, sagt ein alter Parteistratege, der nicht namentlich genannt werden will. So hätten Söder und Laschet zunächst versichert, sie würden sich gütlich darüber einigen, wer die Union im Wahlkampf anführen soll. Dann aber hätten sie sich einen erbitterten Machtkampf geliefert, der nicht nur die Schwesterparteien für zehn Tage im April entzweite, sondern auch den tiefen Riss innerhalb der CDU zutage treten ließ. Ihrem eigenen Parteichef lasten einige Christsoziale zudem an, dass er nach der Entscheidung für Laschet versprochen habe, sie ohne Groll hinzunehmen. Tatsächlich habe er dann „quasi stündlich gegrollt“.