CSU-Umweltexpertin über CO2-Steuer: "Klimaschutz kostet Geld"

Exklusiv Anja Weisgerber warnt: Pendler im ländlichen Raum und Arbeitnehmer in energieintensiven Branchen dürfen nicht die Verlierer einer CO2-Steuer werden.

Von Christian Grimm

Frau Weisgerber, die Kanzlerin hat erklärt, dass man mit „Pillepalle-Maßnahmen“ beim Klimaschutz nicht mehr weiterkommt. Eine CO2-Steuer auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas gilt als geeignete Antwort, um den Treibhausgas-Ausstoß zu senken. Warum ist die CSU ist bislang dagegen?

Anja Weisgerber: Kein Pillepalle heißt, dass wir bis Ende des Jahres ein umfassendes Klimapaket mit Maßnahmen in allen Sektoren verabschieden, was es so noch nicht gegeben hat. Auch nicht unter Rot-Grün. Dafür ist ein Innovationsschub notwendig – im Verkehr, der Industrie, Landwirtschaft und bei den Gebäuden. Wir schauen uns genau an, was jede einzelne Maßnahme an CO2-Einsparungen bringt, zum Beispiel die Förderung von Elektro-Autos und die energetische Sanierung von Häusern. Wir brauchen erst diese Maßnahmen, dabei setzen wir vor allem auf Anreize. Dann schauen wir auf den Preis von CO2.

Kritiker sagen, das reicht nicht aus, den Ausstoß an Treibhausgasen rasch zu senken. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler sind auch für eine solche CO2-Steuer. Die Grünen wollen mit 40 Euro je Tonne starten.

Weisgerber: Statt einer deutschen CO2-Steuer sollten wir uns das bestehende europäische Instrument anschauen. Es gibt ja bereits den Emissionshandel, über den sich die Energieerzeuger, die Industriebetriebe und die Fluggesellschaften mit Rechten eindecken müssen, um Kohlendioxid in die Luft blasen zu dürfen. Diese Rechte werden immer weiter verknappt und dadurch werden die Ziele erreicht. Jetzt nach der Europa-Wahl besteht die historische Chance, diesen Emissionshandel um die Bereiche Verkehr und das Heizen von Gebäuden zu erweitern. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob es eine europäische Lösung geben kann, ob wir zunächst auf eine nationale bauen müssen oder ob es eine Kombination geben wird.

Auch bei einer europäischen Lösung würde es für die Bürger beim Tanken und Heizen dennoch teurer. Gäbe es auch bei der europäischen Lösung ihren Vorstellungen nach eine Entlastung?

Weisgerber: Natürlich. Wir sind ja die Partei, die in erster Linie eine Entlastung diskutiert. Für uns gelten vier Leitplanken. Es darf zu keinen einseitigen Mehrbelastungen der Bürger kommen, der Staat soll sich damit nicht die Taschen voll machen, in den energieintensiven Branchen, wie zum Beispiel der Stahlerzeugung, darf es nicht zur Verlagerung von Arbeitsplätzen kommen und die Anliegen der Pendler im ländlichen Raum müssen berücksichtigt werden.

Fehlt Ihrem CSU-Verkehrsminister der Mut, Autokonzerne und Fahrer schwerer Wagen härter anzufassen?

Weisgerber: Die Maßnahmen von Andreas Scheuer sind der richtige Schritt in Richtung mehr Klimaschutz im Verkehr. Bezüglich der Steuern und Abgaben wollen wir den anderen Weg gehen. Wir wollen uns im Steuersystem auf Steuersenkungen konzentrieren, indem wir zum Beispiel auch für andere alternative Antriebe Steueranreize einführen. Das haben wir bereits für die Elektroautos, die zehn Jahre keine Kfz-Steuer zahlen müssen. Damit der Umstieg auf die Elektromobilität gelingt, müssen wir aber auch die hohen Stromkosten in Deutschland senken, indem die Stromsteuer und die Ökostromumlage reduziert oder gestrichen werden. Wir wollen auch einen Steuerbonus für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe bei der Energiesteuer, die aus grünem Strom hergestellt werden. Im Gegenzug müsste man sich die Kfz-Steuer anschauen. Dort wird zwischen den Schadstoffklassen noch nicht ausreichend differiert und der CO2-Ausstoß nur teilweise erfasst.

Wie wollen Sie all die teuren Versprechen finanzieren?

Weisgerber: Steuersenkungen sind wie Konjunkturprogramme, durch die Investitionen ausgelöst werden, die wieder Geld in die Staatskasse spülen. Ein Herzensanliegen von mir ist die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Das bedeutet erst einmal Mindereinnahmen für den Bundeshaushalt, das ist klar. Durch die Sanierungsmaßnahmen werden aber andererseits Mehreinnahmen zum Beispiel aus Umsatzsteuer und Lohnsteuer ausgelöst. Grundsätzlich gilt jedoch: Klimaschutz kostet Geld und der Bundesfinanzminister wird zeigen müssen, wie ernst es ihm damit ist.

Ein großes Problem für den Klimaschutz ist der zunehmende Flugverkehr. Sie setzen sich für die Besteuerung von Kerosin ein. Fliegen würde damit teurer...

Weisgerber: Bei Steuern braucht es in Europa die Zustimmung jedes Mitgliedslandes. Deshalb ist es enorm schwierig, eine Kerosinsteuer in der gesamten EU einzuführen. Das ließe sich nicht durchsetzen. Aber es gibt jetzt Bestrebungen, die Luftfahrtbranche vollständig in den EU-Emissionshandel aufzunehmen. Bisher müssen die Fluggesellschaften nur für einen Teil ihres CO2-Ausstoßes Verschmutzungsrechte kaufen. Um das zu ändern, braucht es keine Einstimmigkeit der Mitgliedsländer. Eine Mehrheit reicht. Das wäre die beste Lösung für das Klima, gleichzeitig würden die deutschen Airlines nicht einseitig belastet. Interview Christian Grimm

