03:00 Uhr

CSU-Vize Weber warnt Union nach Landtagswahl-Debakel vor Panikreaktion

Exklusiv EVP-Fraktionschef Manfred Weber mahnt an, sich auf das Wahlprogramm zu konzentrieren. Auch fordert der CSU-Vize eine Analyse der Schwächen in der Corona-Politik.

Der stellvertretende CSU-Chef und Europapolitiker Manfred Weber mahnt die Union nach dem jüngsten Debakel bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht in Panik zu verfallen und sich auf die Sacharbeit zu konzentrieren. „Wichtig für CDU und CSU ist jetzt, kühlen Kopf zu bewahren und nicht in Hektik auszubrechen“, sagte Weber unserer Redaktion.

CSU-Vize Weber fordert eine Analyse der Schwächen in der Corona-Politik

Entscheidend sei nun, sich um die inhaltliche Ausrichtung für das Superwahljahr zu kümmern: „Inhalte haben eine wesentliche Bedeutung für die Bundestagswahl, entsprechend sorgfältig werden wir unser Wahlprogramm vorbereiten“, sagte Weber.

Zudem müssten die möglichen Defizite in der Pandemie aufgearbeitet werden: „Dass dazu angesichts der Herausforderungen im Management der Corona-Krise auch eine genaue Analyse der bisherigen Maßnahmen zählt und welche Schlussfolgerungen daraus für die Zukunft gezogen werden, ist für mich selbstverständlich“, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. (AZ)

