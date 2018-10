CSU und Freie Wähler: Warum die Koalition schwierig wird

Nächste Runde beim EU-Gipfel

May hofft trotz Rückschlag in Brüssel auf Brexit-Einigung

Die britische Premierministerin Theresa May gibt sich optimistisch, dass bald ein Brexit-Abkommen möglich ist. Zuvor waren die Gespräche in Brüssel ohne Ergebnis abgebrochen worden. Doch ob sie eine Mehrheit im Parlament in London für ihren Kurs findet, ist fraglich.