CSU verharrt in Umfrage klar unter 40 Prozent

Exklusiv Wie ist die politische Stimmung kurz vor der Kommunalwahl? Unsere Umfrage zeigt: Die Grünen können sich freuen.

Am kommenden Sonntag ist Kommunalwahl in Bayern. Wie die einzelnen Parteien landesweit abschneiden, ist schwierig vorherzusagen, weil die Wähler auf dieser politischen Ebene sich mehr als bei anderen Wahlen an Kandidaten statt an Parteien orientieren. Doch es gibt einen Indikator, wie die Stimmung im Freistaat ist: die Sonntagsfrage.

Aktuelle Umfrage: Höhenflug der Grünen hält an

Geht es danach, könnte die CSU noch schlechter abschneiden als vor sechs Jahren, als sie bereits knapp unter die 40-Prozent-Marke gefallen war. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey käme die CSU auf 36,2 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Der Höhenflug der Grünen hält an. Die Partei, der vor allem Stärke in den größeren Städten attestiert wird, liegt in unserer Umfrage bei 22,7 Prozent.

Die Freien Wähler, die bei Kommunalwahlen in Bayern meist besser als bei Landtagswahlen abschneiden, kommen in der Sonntagsfrage auf 11,3 Prozent und liegen damit etwa gleichauf mit der AfD (10,2 Prozent). Die SPD erreicht 8,2 Prozent und bleibt wie nach der Landtagswahl 2018 nur fünftstärkste Kraft im Freistaat. FDP und Linke kommen beide nicht über die Fünf-Prozent-Hürde – die es allerdings bei der Kommunalwahl nicht gibt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 9.2.20 bis 8.3.20 die Antworten von 4528 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchen wir in Umfragen, wie die Menschen im Freistaat über bestimmte Themen denken.

Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier.

Zu den Fragen des Bayern-Monitors gelangen Sie auch hier:

Hinweis zu den Umfragen des Bayern-Monitors: Da wir mit unserem Bayern-Monitor die Stimmung in Bayern langfristig betrachten, laufen unsere Umfragen weiter. Es ist also möglich, dass sich die Umfrageergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt von den im Text thematisierten Ergebnissen unterscheiden.

