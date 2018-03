CSU verschärft in der Islam-Debatte den Ton

„Wir werden in der Islamdebatte nicht lockerlassen. Diese Debatte muss weiter geführt werden: Wir müssen uns fragen, was sind die Grundlagen und Grundwerte unseres Zusammenlebens.“

Da gäbe es noch ganz andere und wichtigere Problembereiche als den lächerlichen Streit, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Der ist nun mal da und wird bleiben - auch in Bayern.

Was inhaltsleeres Gefasel betrifft, haben die bayerischen Pharisäer in dem smarten Herrn Blume einen würdigen Nachfolger der Kläffer Dobrindt und Scheuer gefunden. Die AfD kann sich freuen . . .

