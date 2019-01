10:57 Uhr

Charlotte Knobloch warnt vor Auswanderungswelle deutscher Juden Politik

Exklusiv Es vergeht kaum eine Woche, in der Juden in Deutschland nicht attackiert werden, sagt Charlotte Knobloch. Junge Familien zweifelten an ihrer Sicherheit.

Von Rudi Wais

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden Charlotte Knobloch hat zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus davor gewarnt, dass angesichts des wachsenden Antisemitismus immer mehr jüdische Deutsche das Land verlassen wollen. Sie erlebe in ihren Gesprächen, dass ähnlich wie in Frankreich auch in Deutschland immer mehr Juden daran dächten, nach Israel auszuwandern, sagte Knobloch unserer Redaktion. „Vor allem junge Familien kommen immer wieder zu mir und fragen mich, ob sie als Juden in Deutschland noch eine sichere Zukunft haben“, sagte die die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München.

Charlotte Knobloch warnt vor aggressivem Antisemitismus in Deutschland

„Den aggressiven Antisemitismus, den wir heute wieder erleben, kannten sie bislang nur aus Erzählungen“, betonte Knobloch. Sie versuche zwar die Menschen in solchen Situationen, zu überzeugen es eine gefestigte Demokratie sei, „die mit dem Antisemitismus fertig werden kann, wenn sie ihn entschlossen bekämpft“, sagte sie. „Ich weiß nicht, ob ich als junge Jüdin heute bleiben würde, wenn ich kleine Kinder und einen Beruf hätte, mit dem ich auch in anderen Ländern mein Leben leben könnte“, fügte die 86-Jährige hinzu, die dem Holocaust entkommen war. „Ich habe den Krieg ja quasi mit einer fremden Identität überlebt - bei einer ehemaligen Hausangestellten in Oberfranken, die mich aufgenommen und als ihr uneheliches Kind ausgegeben hat.“

Knobloch forderte ein entschiedeneres Eintreten von Politik und Gesellschaft gegen den Antisemitismus in Deutschland: „Es vergeht kaum eine Woche, in der Juden in Deutschland nicht bedroht oder auch körperlich attackiert werden“, betonte die frühere Zentralratspräsidentin: „ Auch wenn der Antisemitismus nicht in Deutschland erfunden worden: Dass er sich genau in dem Land so hartnäckig hält, das sich damals so schuldig gemacht hat, ist mir völlig unverständlich“, sagte sie. „ Ich wünsche mir deshalb mehr Engagement von jedem Einzelnen, aber auch von Organisationen wie Kirchen und Gewerkschaften.“

