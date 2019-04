China nimmt ehemaligen Interpol-Chef auch ganz offiziell fest

Die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA stocken. Nun will sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Kremlchef Putin treffen.

Nach den Anschlägen in Sri Lanka ist die Zahl der Opfer auf mehr als 350 gestiegen. Nun ist klar, dass es bei den Sicherheitsbehörden Versäumnisse gab.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.