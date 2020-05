vor 27 Min.

China will Hongkongs Rechte kappen

Der nationale Volkskongress hat am Freitag mit zwei Richtungsentscheidungen begonnen. Peking will die Krise nutzen, um die Demokratiebewegung zu ersticken.

Von Fabian Kretschmer

Just als am Donnerstagnachmittag die Parteikader des Beirats den Nationalen Volkskongress eröffneten, zog sich die Wolkendecke in Peking zu einem apokalyptischen Dunkel zusammen; es begann zu donnern und in Strömen zu regnen. Die meteorologische Zufall bot eine passende Metapher: Tatsächlich steht die diesjährige Tagung des chinesischen Scheinparlaments, der weltweit größten Veranstaltung ihrer Art, unter den stürmischen Vorzeichen der Corona-Krise.

Finster sind die Aussichten aber auch für die Demokratiebewegung in Hongkong. Denn Peking will den Protesten offenbar nicht länger zusehen. Der Vizepräsident des Volkskongresses, Wang Chen, sagte mit Blick auf die Proteste in Hongkong, die nationalen Sicherheitsrisiken seien ein „herausragendes Problem“ geworden. Energische Maßnahmen müssten ergriffen werden, um solche Aktivitäten „zu vermeiden, zu stoppen und zu bestrafen“. In einer Beschlussvorlage für den Volkskongress heißt es nun, die chinesische Sonderverwaltungsregion müsse ihre Maßnahmen zur Wahrung der nationalen Sicherheit verbessern. Wenn es das nicht gelinge, sollten die Pekinger Sicherheitsbehörden Außenstellen in Hongkong schaffen, um dies zu gewährleisten.

Peking droht den Sicherheitsbehörden in Hongkong mit Entmachtung. Bild: Kin Cheung, dpa

Kritiker sehen in dem Vorhaben einen massiven Angriff auf den Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“, nach dem die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe 1997 an China weitgehend autonom verwaltet wird. Doch Hongkong ist nicht das einzige Problem für die Führung in Peking. Der erstmals um zweieinhalb Monate verschobene Volkskongress soll auch die Botschaft ausstrahlen, dass die Partei alles im Griff hat. Allein die Durchführung des Megaevents, gilt da schon als symbolischer Sieg über das Virus. Schließlich reisen für die Veranstaltung über dreitausend Parteikader aus allen Landesteilen in die chinesische Hauptstadt. Bis auf Journalisten-Interviews via Live-Stream und möglicherweise Maskentragende Parteifunktionäre soll das politische Event darum möglichst Normalität ausstrahlen.

Neue Schulden und Infrastrukturprojekte sollen die Wirtschaft ankurbeln

Die internationale Aufmerksamkeit richtete sich zunächst vor allem auf die Rede von Premierminister Li Keqiang am Freitagmorgen. Wie hoch soll das Wachstum der chinesischen Wirtschaft nun noch sein? Und noch viel wichtiger: Wie will Peking gegen die Folgen der Virus-Epidemie ankämpfen? Li Keqiang tat alles, um Zweifel an der Handlungsfähigkeit des Regimes auszuräumen: Vorgesehen ist demnach die zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen im Wert von einer Billion Yuan (rund 128 Milliarden Euro), mit denen die Wirtschaft neuen Schwung erhalten soll. Neue Infrastrukturprojekte sollen zusätzlichen Schwung verleihen.

Das Haushaltsdefizit der Regierung wird laut dem Plan von 2,8 auf 3,6 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. „Dies sind außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten“, rechtfertigte der Regierungschef die zusätzlichen Ausgaben. Weitere Abgaben- und Steuersenkungen im Umfang von 500 Milliarden Yuan seien geplant. Die Arbeitslosigkeit dürfte dennoch steigen. Nach einem Ziel für die städtische Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent im vergangenen Jahr, wurde nun ein Ziel von 6 Prozent ausgegeben. Statt elf Millionen sollen nur noch neun Millionen Jobs geschaffen werden. „Gegenwärtig und in der näheren Zukunft wird China vor Herausforderungen stehen wie nie zuvor“, schwor Li Keqiang die Delegierten ein.

Die Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses findet in der Großen Halle des Volkes statt. Bild: Ng Han Guan/Pool AP/dpa

Unabhängige Ökonomen trauen der Volksrepublik trotz eines historischen Einbruchs von 6,8 Prozent im ersten Jahresquartal ein leichtes Plus zwischen ein und zwei Prozent zu. Fest steht jedoch bereits, dass China seinen langfristigen Plan, das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2010 und Jahresende zu verdoppeln, nicht erreichen wird. Xiang Bing, Vorsitzender der Pekinger Cheung Kong Graduate School of Business, ist dennoch verhalten positiv gestimmt: „Ich denke, dass die chinesische Wirtschaft derzeit in einer relativ guten Position ist. Denn wir verfügen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern über eine ziemlich vollständige Zuliefererkette“. Das bedeute, der Markt von 1,4 Milliarden Chinesen hänge nicht so stark von Exporten ab. „Zudem gibt es in China noch sehr viele Industrien, die wir deregulieren – und dadurch zum Wachstum bringen können“, sagt der renommierte Ökonom.

Trumps Verhalten könnte China sogar nutzen

Seit zwei Wochen tourt Präsident Xi Jinping bereits durch das Land, um für die Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivitäten zu werben. Dabei muss das Staatsoberhaupt einen Drahtseilakt vollführen, denn in mehreren Landesteilen lodert nach wie vor die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. In der nördöstlichen Provinz Jilin wurden nach auftretenden Infektionssträngen mehrere Städte abgeriegelt, im ehemaligen Virus-Epizentrum Wuhan nach sechs Infizierten die gesamte Bevölkerung von elf Millionen auf Covid-19 getestet.

Außenpolitisch fürchtet sich die Partei, wie interne Dokumente belegen, dass der Virusausbruch steigende Ressentiments gegen China zur Konsequenz haben würde. Auch darum trat Xi beim jährlichen WHO-Treffen geradezu staatsmännisch auf: Zwei Milliarden US-Dollar versprach er der Weltgemeinschaft im Lauf der nächsten zwei Jahre, Impfstoffe sollten als „öffentliches Gut“ behandelt werden. Wahrscheinlich spielt Peking auch der polternde US-Präsident in die Hände: Donald Trump versucht in rüpelhaftem Ton und oftmals mit leicht zu entlarvenden Lügenbehauptungen, Peking den schwarzen Peter zuzuschieben. (mit dpa)

